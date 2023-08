Una montagna di cultura: don Marco Pozza a Ponte di Legno

lunedì, 7 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Con lo spettacolo “Paolo VI-Lui per noi, noi per gli altri” che si è tenuto ieri sera nella chiesa parrocchiale di Ponte di Legno, per commemorare i 45 anni della morte di Papa Montini, la rassegna “Una montagna di cultura…la cultura in montagna” ha chiuso il primo week end delle sue iniziative d’agosto, riservato a personaggi strettamente legati alla Valle Camonica. Un week end cominciato con la serata che ha avuto come protagonista Walter Belotti e il suo ultimo libro “Inchiodato alle rocce” e proseguito con quella dedicata a Franca Ghitti, artista di fama internazionale, attraverso le testimonianze della sorella Maria Grazia e della giornalista e critica d’arte Eletta Flocchini ma soprattutto attraverso il docu-film “Franca come nessuno” del regista Davide Bassanesi.

Dopo la spettacolo su San Paolo VI della compagnia Linkastro, la rassegna allarga il suo orizzonte su altri temi: come quelli che affronterà, questa sera – lunedì 7 – don Marco Pozza. Il prete veneto, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, deve la sua notorietà allo stretto rapporto con Papa Francesco – con il quale ha scritto anche libri – ma anche ad una serie di iniziative decisamente anticonformiste e alla sua attività di conferenziere e di conduttore di programmi televisivi. Nella sala Paradiso del Centro Congressi Mirella parlerà come sempre a tutto campo prendendo spunto dal suo ultimo volume, un romanzo intitolato “Alla fine è sempre all’improvviso”.

La sera successiva “Una montagna di cultura…la cultura in montagna” – che è organizzata da Pontedilegno-MirellaCultura, in collaborazione con Pro Loco e Biblioteca Civica – si trasferirà al Passo Tonale per il primo dei concerti. Un concerto atipico, sicuramente suggestivo, all’interno del Sacrario Militare, ad accesso libero: è dedicato al ricordo delle vittime di tutte le guerre. Protagonista sarà Giulia Rimonda, giovane e talentuosa violinista piemontese, che eseguirà musiche di Bach, Kreisler e Wieniawski.