Una montagna di cultura: a Ponte di Legno l’omaggio a Franca Ghitti

domenica, 6 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Una serata omaggio a Franca Ghitti, l’artista camuna scomparsa nel 2012.

Nel contesto della rassegna “Una montagna di cultura…la cultura in montagna” promossa da Mirella Cultura, è stata dedicata una serata Franca Ghitti, nata a Erbanno nel 1932 e spentasi a Brescia nel 2012.

All’inizio della serata, introdotta da Gabriele Tacchini, Eletta Flocchini, giornalista e critica d’arte, ha presentato la figura di Franca Ghitti, poi è intervenuta Maria Grazia Ghitti, sorella di Franca che ha ricostruito la figura dell’artista con i primi studi in Valle Camonica, poi a Lovere e Milano e la specializzazione a Parigi. “Franca – ha ricordato la sorella Anna Maria – era legata al suo territorio e le sue opere in legno, ferro e pietra documentano infatti, oltre alle tappe fondamentali di una lunga ricerca che è artistica ma anche etnoantropologica, i valori delle comunità solidali, le logiche condivise, le fatiche e le ritualità che appartengono a tutti, in ogni tempo e in ogni luogo, consegnando una testimonianza di rilievo culturale e civile”.

Poi il docu-film di Davide Bassanesi “Franca come nessuno“, già programmato su Sky Arte, ha ripercorsi in 60′ il cammino artistico di Franca Ghitti, con le testimonianze di artisti e critici d’arte. Al termine il ricordo di Andrea Bulferetti, patron di Mirella Cultura, che ha posto l’accento sull’artista veramente “senza confini” e sulle sue straordinarie opere.

di An. Pa.