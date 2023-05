Trento: stagione d’oro al Centro Servizi Culturali Santa Chiara

sabato, 20 maggio 2023

Trento – Stagione 2022/2023 d’oro al Centro Servizi Culturali Santa Chiara. E’ tempo di bilanci e a breve prenderà il via la 40esima edizione delle Feste Vigiliane, e subito dopo (da sabato 1 luglio a sabato 2 settembre) partirà la lunga e ricca programmazione estiva con il Teatro Capovolto in Piazza Cesare Battisti a Trento. Ma prima è doveroso tracciare un bilancio di questi ultimi mesi a teatro, ricchi di soddisfazioni.

Quella che si è appena conclusa può certamente essere definita come la Stagione del pieno ritorno alla normalità, con il Centro Servizi Culturali S. Chiara che si è impegnato su più fronti per offrire agli spettatori un calendario ricco e variegato, che parlasse al pubblico attraverso spettacoli di qualità, distribuiti in maniera omogenea su tutto il territorio regionale tra, Trento, Rovereto e Alto Adige.

Si è rivelata una Stagione di successo che, rispetto allo scorso anno, ha visto aumentare l’offerta del Teatro Sociale (da dieci a tredici spettacoli), alla quale si è aggiunta una nuova programmazione all’Auditorium S. Chiara dedicata al teatro di narrazione, oltre alla conferma delle Stagioni di danza (tra Trento, Bolzano e la novità del Teatro Zandonai di Rovereto), degli spettacoli per scuole e famiglie, dei concerti, della valorizzazione del Teatro SanbàPolis con proposte rivolte al giovane pubblico, e molto altro ancora. Il tutto grazie anche alla collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino e il Teatro Stabile di Bolzano, prezioso interlocutore anche nella programmazione della Stagione Regionale Contemporanea, che quest’anno ha permesso al Centro di intercettare e parlare anche allo spettatore più giovane, e per certi versi più inafferrabile, grazie a spettacoli particolarmente interessanti e innovativi nei linguaggi e nei contenuti.

La risposta del pubblico non si è di certo fatta attendere, anzi. Basti solamente pensare che la Stagione 2022/23 ha fatto registrare oltre 60.000 presenze, delle quali oltre 20.000 soltanto nella Stagione del Teatro Sociale, particolarmente partecipata con ben 970 abbonamenti venduti e una media di 463 spettatori a replica. Numeri decisamente significativi e incoraggianti che hanno consentito all’Ente di tornare ai livelli delle Stagioni pre-Covid (60.000 le presenze anche nel 2018/19).

Inoltre, sono stati ben 36 i sold out fatti registrare al botteghino, tra prosa (16), danza (5), teatro ragazzi (3), eventi di Natale e Capodanno (5), oltre alle quattro repliche da ‘tutto esaurito’ di Andrea Castelli, il concerto di Nino D’Angelo e i due eventi musicali del SanbàClub al Teatro SanbàPolis con Willie Peyote & Savana Funk e VillaBanks.

“Il bilancio di questa Stagione non può che essere positivo – commenta soddisfatto Massimo Ongaro, alla sua prima Stagione come direttore del Centro Servizi Culturali Santa Chiara – L’elemento più importante è senz’altro il pieno ritorno del pubblico nei teatri, con numeri e incassi vicini ai dati record della Stagione 2018/2019. Abbiamo recuperato gran parte del nostro pubblico, riuscendo anche ad incrementarlo. Mi preme inoltre sottolineare che l’età media del pubblico si è abbassata, e questo premia i nostri sforzi nell’aver voluto puntare ad un maggior coinvolgimento delle realtà teatrali del territorio, per avvicinarci al pubblico dei giovani. Un risultato reso possibile anche grazie a iniziative come la Piattaforma Regionale per la circuitazione dello spettacolo professionale in Trentino-Alto Adige, o “Trento e Lode”, evento realizzato in collaborazione con l’Università di Trento che ha registrato una meravigliosa risposta del pubblico universitario e non solo”.

Messa in archivio questa annata di successi, il Centro Servizi Culturali S. Chiara è già proiettato alla Stagione 2023/24, che verrà presentata giovedì 8 giugno 2023 al Teatro Sociale di Trento.