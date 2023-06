venerdì, 23 giugno 2023

Trento – Rimane aperta fino all‘1 luglio la mostra “Da Nord a Sud, studi e contaminazioni degli artisti trentini tra Italia, Alto Adige, Tirolo e Germania fra le due guerre”.

​​Si sarebbe dovuta chiudere domani – 24 giugno – la rassegna “Da Nord a Sud, studi e contaminazioni degli artisti trentini tra Italia, Alto Adige, Tirolo e Germania fra le due guerre”. Visto il grande successo di pubblico, la chiusura è invece stata posticipata e la mostra rimarrà quindi visitabile fino a sabato 1 luglio (compreso).

L’esposizione è ideata e curata da Warin Dusatti, direttore responsabile di Arte Trentina. Ospita le opere (64 in totale) di 28 artisti in una sorta di antologia dell’arte trentina del Novecento.

Il vernissage​ ha visto presenti, lo scorso 22 maggio,​​​​ il presidente del Consiglio Walter Kaswalder e la consigliera Mara Dalzocchio. “Scopriamo in particolare – scrive Kaswalder in apertura del catalogo – quanto intimo sia stato il rapporto tra gli ingegni creativi della nostra terra e l’area tirolese di lingua tedesca, una plastica rappresentazione di come l’euroregione corrisponda a un solido trascorso e a un bisogno di relazioni che è di lunga data e ha dato nel tempo frutti importanti. Anche grazie ai testi in catalogo, ecco dunque un apprezzabile contributo alla descrizione di quella “identità trentina” che sappiamo essere così complessa, composita e bicipite, rivolta contemporaneamente e da sempre a nord e a sud, al mondo italiano e al mondo tedesco e mitteleuropeo”.

La mostra rimane dunque visitabile in via Manci 27 con ingresso libero fino all’1 luglio compreso, dalle 9.30 alle 18.30 nei giorni feriali e dalle 9.30 alle 12.30 il sabato (con chiusura la domenica).