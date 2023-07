Trento, inaugurata la mostra “Segno e colore nell’arte di Giuseppe Groff”

mercoledì, 12 luglio 2023

Trento – “Segno e colore nell’arte di Giuseppe Groff” è il titolo della mostra d’arte inaugurata questa sera a Palazzo Trentini dedica al pittore trentino scomparso nel 2020. All’inaugurazione erano presenti il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, il curatore della mostra Maurizio Scudiero, i familiari dell’artista, tra cui la moglie Maria e i prestatori delle opere e un folto pubblico.

La mostra d’arte su Groff a palazzo Trentini, in via Manci a Trento, sarà aperta fino al 19 agosto (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30; il sabato dalle 9.30 alle 12.30). E’ una monografica dedicata a Giuseppe Groff, artista che ha vissuto a Lavis fino alla sua morte, giunta a inizio 2020.

“Questa rassegna – spiega il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder – ha l’intento non solo di presentare le opere di Groff, ma soprattutto di farlo conoscere ed apprezzare, valorizzando un profilo artistico che, nonostante le numerose esposizioni e per incomprensibili motivi, non ha mai goduto di una notorietà commisurata alla qualità dei suoi tratti e dei suoi colori”.

Groff nacque a Bari il 4 gennaio del 1946 e nello stesso anno la sua famiglia fece ritorno in Trentino, dove ha sempre vissuto. Si interessò della pittura sin dall’infanzia. Giovanissimo, entrò in contatto con artisti trentini e non, perfezionandosi soprattutto nel disegno della natura, “all’aria aperta”, con quel gusto impressionista che non lo ha mai abbandonato.

Nel 1968, a soli 22 anni, si trasferì in provincia di Bergamo per affinare la tecnica, lavorando alla bottega di Giulio Poloni. Quando rientrò in Trentino aveva ormai deciso che l’arte sarebbe stata la sua vita. Per un po’ fece anche l’imprenditore, con un certo successo. Ma alla fine decise di lasciare tutto per vivere dei suoi quadri.

La bellezza e i colori dei quadri dell’artista Groff saranno quindi protagonisti di questa nuova mostra nel capoluogo trentino.