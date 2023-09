Trento: aperta la mostra sull’opera dell’architetto Barluzzi

giovedì, 7 settembre 2023

Trento – E’ stata inaugurata nell’atrio di palazzo Trentini la mostra che attraverso una serie di pannelli documenta l’importante opera dell’architetto romano Antonio Barluzzi. L’iniziativa – accolta dal Consiglio provinciale – è dell’associazione “Un listello per Cafarnao” ed è curata dall’architetto Enrico Pedri, restauratore assieme al padre Bruno (architetto e presidente dell’associazione) di due basiliche di Barluzzi in Terra Santa: la basilica dell’Agonia e la Dominus Flevit. Antonio Barluzzi (1884-1960) era figlio di una famiglia di architetti impegnati da diverse generazioni in Vaticano ed arrivò in Terra Santa assieme al fratello ingegnere.

Il presidente Walter Kaswalder ha posto l’accento sull’apertura delle porte di Palazzo Trentini a questa proposta culturale, idealmente collegabile a quella che il Consiglio propose a inizio legislatura, centrata sulla devozione popolare trentina per il Sacro Cuore di Gesù (“è stata forse la mostra più frequentata”, ha detto il presidente). All’inaugurazione era presente il vescovo emerito monsignor Luigi Bressan, che ha sottolineato l’incomparabile rilevanza dei luoghi di Terra Santa – crocevia delle grandi religioni della terra – e ha raccontato la splendida opera culturale dell’archeologo padre Pietro Kaswalder, autore tra l’altro di un volume imprescindibile di onomastica biblica e a cui questa mostra è dedicata.

La mostra sarà visitabile fino al 29 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato mattina dalle 9 alle 12. Chiuso la domenica.