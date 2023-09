Scuola musicale Zandonai di Rovereto: si chiude la stagione estiva, inizia l’anno scolastico

martedì, 5 settembre 2023

Rovereto (Trento) – Scuola musicale: si chiude la stagione estiva, inizia l’anno scolastico. Per la Civica Scuola Musicale “R. Zandonai” di Rovereto, seconda puntata di corsi estivi in questo mese di settembre, fino all’8, per studenti interni: un workshop di musica d’insieme, un workshop di arpa celtica e un laboratorio orchestrale .

L’8 settembre il concerto inaugurale del nuovo anno scolastico che si apre lunedì 11 settembre

Una settimana densa di eventi per la Civica Scuola Musicale “R. Zandonai” di Rovereto. In questa settimana si tengono i corsi e i laboratori, conclusivi delle attività di Corsi estivi, che, come ormai d’abitudine, si svolgono in due fasi, nel mese di giugno (Laboratorio di Orchestra Sociali e altre attività aperte alla cittadinanza) e nel mese di settembre (workshop e laboratori per studenti interni).

Quest’anno l’attività di settembre per studenti interni si concentra in: un workshop di musica d’insieme, tenuto da Alan Fraser, noto didatta a livello internazionale, con l’intenzione di liberare attitudini creative, anche attraverso esperienze di improvvisazione; un laboratorio di arpa celtica, con Tatiana Donis, nota musicista impegnata specificamente sui repertori etnici irlandesi; un laboratorio orchestrale con il docente di Orchestra della Scuola, prof. Cotogno (su cui si innesta anche la collaborazione del Conservatorio di musica “F. A Bonporti” con la presenza di due studenti), che sarà mirato a riavviare le attività d’insieme in funzione dell’anno scolastico a venire.

L’anno scolastico si apre, per la Scuola Musicale, lunedì 11 settembre. Preludio all’anno scolastico sarà il concerto che si terrà alla Sala Filarmonica di Rovereto il giorno venerdì 8 settembre, alle ore 20:30, con la partecipazione di studenti impegnati nel workshop con Alan Fraser, nel corso di arpa e nel Laboratorio orchestrale.

Un concerto che fungerà, nel contempo, come inaugurazione del nuovo anno scolastico. Che prospetta numeri positivi per la Scuola, con un ennesimo incremento di iscrizioni, secondo un trend degli ultimi anni, e che quest’anno, per i corsi strumentali, è nell’ordine di circa il 10%.