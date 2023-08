Sabbio Chiese: in mostra le opere dallo scultore Fabrizio Gandi ispirati santuari mariani

giovedì, 31 agosto 2023

Sabbio Chiese (Brescia) – In mostra otto rilievi in terracotta cristallinata, appositamente realizzati dallo scultore e designer Fabrizio Gandi e ispirati ad altrettanti santuari mariani situati nell’area compresa tra Valle Sabbia ed il lago di Garda.

La mostra “Maria Madre di Dio, pellegrina tra gli uomini. Sculture di Fabrizio Gandi” sarà inaugurata domani, venerdì 1 settembre, alle 18, e sarà in programma sino al 17 settembre nella sala consiliare di Sabbio Chiese (Brescia) con ingresso libero con i seguenti orari: sabato 2, 9 e 16; domenica 3, 10 e 17 settembre ore 10-12 e 14-20; lunedì 4, martedì 5, giovedì 6 e venerdì 7 settembre ore 16-22.

Santuari: Madonna del Frassino – Peschiera del Garda, Madonna del Carmelo – San Felice del Benaco, Madonna di Montecastello – Tignale del Garda, Madonna della Rocca – Sabbio Chiese, Madonna del Visello – Preseglie, Madonna di Auro – Casto, Madonna del Pianto – Ono Degno di Pertica Bassa, Madonna di San Luca-Bagolino.

La mostra è parte integrante del palinsesto di eventi connessi alle feste decennali Madonna della Rocca di Sabbio Chiese che rappresenta per la comunità una ricorrenza di alto valore spirituale e culturale. L’omaggio mariano da due secoli è scandito da processioni, momenti di preghiera e di festa in un contesto urbano vivacemente addobbato e condensa, nel breve periodo in cui si consuma, il legame centenario tra i cittadini e la Rocca. La ricorrenza religiosa è accompagnata da un’intensa progettualità culturale, eventi d’approfondimento ed appuntamenti artistici d’interesse non solo locale. Posticipate di un anno conseguentemente alla pandemia, nel 2023 le feste Decennali Madonna della Rocca di Sabbio Chiese (3-10 settembre) tornano ad essere l’occasione una serie di appuntamenti espositivi al Santuario della Madonna della Rocca.

Fino al 15 ottobre è allestita la grande mostra: “Immagini miracolose. Madonna e Santi Taumaturghi in Valle Sabbia”. Santuario Madonna della Rocca di Sabbio Chiese. Ingresso libero – orari: Giovedì e venerdì ore 15-18; sabato e domenica ore 10–12 e 15-18; aperture straordinarie: 4, 5, 6 settembre (ore 17–21); 7 e 8 settembre (ore 15–21).

Perno tematico è la scultura lignea – ambito dai risvolti ancora inediti – in questa sede raffrontato con alcune tele sul tema. Il confronto evidenzia gli stretti legami iconografici nella mediazione dell’icona della Vergine Maria e dei santi taumaturghi documentati in Valle Sabbia. La sezione “Quando la devozione era di casa”, allestita nel vano tra i due piani del Santuario, illustra la diffusione popolare della devozione (soprattutto mariana, ma non solo) attraverso rari documenti a stampa ed ex voto provenienti da luoghi di culto e collezioni private.

Autori in mostra

Artista Lombardo – Alessandro Bonvicino detto Il Moretto – Antonio Giarola detto Il Cavalier Coppa – Zenone Veronese – Artista Bresciano – Artista Lombardo – Bernardino Gandino – Camillo Rama – Baldassarre D’Anna – Bottega Tirolese – Antonio Montanino – Pietro Bussolo – Francesco III Badile – Paolo di Alessio Campsa – Baldassarre De’ Vecchi – Intagliatore bresciano del XVII sec. – Anonimo scultore bresciano del XVI sec. – Intagliatore bresciano del XVI sec. – Carlo Bellavite – Dimitrije Paramendic – Anonimo bresciano fine XVII / inizi XVII sec. La mostra accoglie una serie di sculture opera di autori anonimi, di cui l’esposizione potrebbe divenire occasione di studio e attribuzione.