Ponte di Legno, seconda edizione de “Il Sentiero Invisibile”

Ponte di Legno (Brescia) – Prende avvio a Ponte di Legno la seconda edizione de “Il Sentiero Invisibile”, festival culturale, che si avvale della direzione artistica del giornalista Stefano Malosso, con un calendario di quattro incontri serali organizzati in quattro giornate. Il primo appuntamento questa sera, giovedì 17 agosto, al palazzetto dello Sport, affiancati da due aperitivi con gli autori per la mini-rassegna “Percorrendo il sentiero”, il 17 e il 20 agosto alle 18 presso il bar Roma in piazza XXVII Settembre.

Apertura del festival con Alessandra Albertini, moderata da Carola Rizzi, che avrà al centro il volume “Anna si è svegliata” (Elliot Editore): una storia di risveglio dolente ma aperta alla speranza. Nella stessa serata, alle ore 21, al Palazzetto dello Sport, il festival accoglierà Licia Colò, in dialogo con il giornalista Riccardo Venchiarutti. Sarà l’occasione anche per riflettere sui cambiamenti climatici, sulle sempre più frequenti catastrofi naturali e sul pianeta che vogliamo per il domani. Domani – 18 agosto – è attesa Nives Meroi, una delle più forti alpiniste donne del mondo, in dialogo con Nadia Busato; il festival proseguirà sabato 19 agosto, sempre al Palazzetto dello Sport, con la serata che vedrà ospite Nando Dalla Chiesa, in dialogo con il giornalista Massimo Tedeschi, a partire dal volume “La legalità è un sentimento. Manuale controcorrente di eduzione civica” edito da Bompiani.

La chiusura domenica 20 agosto: alle 18 al bar Roma incontro con Nicola Lucchi, moderato da Maria Ducoli, per parlare del libro “Daniel Ghost e le anime erranti” (Gribaudo Editore), un fantasy misterioso interamente ambientato in Valle Camonica. Il finale del festival alle 21 al Palazzetto dello Sport, dove sarà ospite Stefano Massini, in dialogo con Stefano Malosso, in un viaggio fra personaggi lontani nel tempo, epopee, incontri, esperienze umane ed emozioni.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni è possibile consultare il sito del festival www.ilsentieroinvisibile.it oppure il sito www.prolocopontedilegno.it o chiamare al numero 3317148895.