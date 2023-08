Ponte di Legno, il pianista Bahrami dedica il concerto a Renata Scotto

giovedì, 17 agosto 2023

Ponte di Legno – Ramin Bahrami ha voluto dedicare alla “cara amica” Renata Scotto, oltre che ai “fratelli e sorelle iraniani e a tutte le persone che combattono per la pace nel mondo”, il concerto di Ponte di Legno che, ieri sera, ha chiuso il festival “Il silenzio delle cime, la bellezza della musica”, appuntamento finale della rassegna “Una montagna di cultura…la cultura in montagna”.

Il famoso pianista iraniano-tedesco ma con profonde radici italiane ha aperto la sua esibizione proprio con il ricordo del soprano ligure, scomparsa poche ore prima e da lui definita “l’ultima grande diva dell’opera” della sua epoca. Poi ha ripreso il tema del concerto, dal titolo eloquente “A world in perfect harmony”: un mondo di pace, in armonia.

Quell’armonia che la musica sa dare e che Bahrami ha proposto attraverso il suo autore prediletto, Johan Sebastian Bach, e quello che si può considerare il suo cavallo di battaglia, le Variazioni Goldberg: un programma di notevole spessore, ottanta minuti senza intervallo, esaltato dalla intensità dell’esecuzione. Il pubblico ha seguito con una partecipata attenzione il concerto, esplodendo all fine in un convinto applauso che ha indotto Bahrami a tre bis: “Fiore di pietra” di Rohani, “Lascia ch’io pianga” di Handel per chiudere con uno dei brani che hanno fatto la storia della musica, il Preludio dal primo libro del clavicembalo ben temperato di Bach.