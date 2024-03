Ponte di Legno, grande attesa per il concerto Ramin Bahrami al Mirella

venerdì, 29 marzo 2024

Ponte di Legno (Brescia) – La dedica è a tutte le persone in esilio, in fuga o vittime di discriminazioni; lo scopo è benefico, a favore dei bambini orfani dell’Ucraina martoriata dalla guerra. L’iniziativa – denominata Concerto di Pasqua perché è programmata proprio per la sera di domenica 31 marzo – è dell’Associazione no-profit Pontedilegno-MirellaCultura, il protagonista è Ramin Bahrami con il suo pianoforte e un programma di alto livello che comprende musiche di Bach, Mozart, Chopin, Rachmaninov, Bartok, Busoni. La sede è la Sala Paradiso del Centro Congressi Mirella di Ponte di Legno,ore 20:45. Non è stato fissato un prezzo per il biglietto d’ingresso. L’accesso è a offerta libera, con la “raccomandazione” di un minimo di 10 euro. Il ricavato sarà totalmente devoluto al sostegno degli orfani dell’Ucraina, attraverso l’organizzazione Orphans Care Center della Chiesa greco-cattolica di Leopoli.

Ramin Bahrami, 47 anni, origini iraniane, ora residente in Germania dopo una lunga permanenza in Italia, paese al quale è comunque strettamente legato, torna ogni anno a Ponte di Legno: è tradizionalmente suo il concerto di Ferragosto, uno dei punti fermi della rassegna estiva allestita da MirellaCultura. Quest’anno raddoppia per l’inedito appuntamento pasquale considerato uno dei massimi interprete di Bach a livello mondiale e tradizionalmente legato a Ponte di Legno, dove torna ogni anno, proporrà un programma di ampio respiro, che comprende brani di altri grandi compositori. Il programma che viene affrontato, spiega lo stesso Bahrami, “abbraccia praticamente tre secoli di grande musica dei giganti della classica come Bach, Mozart, Chopin, Rachmaninov, Bartok per fare ritorno a Bach, e vorrebbe costruire un ponte per unire i popoli del mondo con le loro sofferenze, egoismi e tormenti e far rinascere in loro i sentimenti più puri di bellezza e fratellanza all’insegna del bello e la cultura”.