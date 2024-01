Patto tra Provincia di Brescia, Conservatorio “Luca Marenzio” e Liceo Gambara

martedì, 9 gennaio 2024

Brescia – La Provincia di Brescia, il Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” e il Liceo Veronica Gambara annunciano la firma di un accordo di collaborazione triennale.

L’obiettivo: ottimizzare l’utilizzo degli spazi del Conservatorio al fine di migliorare l’erogazione dell’offerta formativa per gli studenti iscritti ai corsi musicali del Liceo Veronica Gambara. Questo partenariato consentirà agli studenti di beneficiare di spazi aggiuntivi rispetto a quelli già in dotazione nel palazzo di Via Gambara, di proprietà della Provincia di Brescia. L’iniziativa prende le mosse poiché il Liceo necessita di nuovi spazi dotati di attrezzature specifiche, essendo la sede limitata rispetto al numero di studenti iscritti. In risposta a queste limitazioni, la Provincia, il Conservatorio e il Liceo Veronica Gambara hanno unito le forze per creare un ambiente più inclusivo, offrendo agli studenti del Liceo accesso a spazi aggiuntivi presso il Conservatorio.

L‘accordo prevede che il Conservatorio metta a disposizione del Liceo spazi e aule nella sede di Piazza Arturo Benedetti Michelangeli durante l’anno scolastico. Inoltre, saranno forniti altri spazi come la sala ristoro del Conservatorio e l’aula studio “Rossini”, dotata di personal computer di ultima generazione. Per garantire una gestione efficiente, saranno resi disponibili unità di personale tecnico-amministrativo. L’accordo avrà una durata triennale, entrando in vigore nell’anno scolastico 2023/2024. La Provincia di Brescia corrisponderà al Conservatorio un importo annuo di 80mila euro a titolo di contributo per le spese di gestione e organizzative sostenute.

“Questo partenariato – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini – è un passo avanti significativo nel potenziamento delle risorse educative per gli studenti del Liceo, consentendo loro di beneficiare di spazi aggiuntivi e di una migliore accessibilità alle attrezzature musicali avanzate presso il Conservatorio. L’iniziativa riflette il nostro impegno costante nell’offrire un ambiente educativo di qualità, promuovendo al contempo la cultura e le arti musicali. La Provincia di Brescia è entusiasta di sostenere progetti che migliorano concretamente la vita degli studenti e arricchiscono il panorama culturale della nostra comunità”.

“La collaborazione tra Provincia, Conservatorio e Liceo Gambara – ha commentato il Consigliere delegato all’Edilizia Scolastica e all’Istruzione, Filippo Ferrari – è una dimostrazione tangibile del nostro impegno a garantire opportunità educative di alta qualità. Sono convinto che questa iniziativa, che va incontro alle esigenze della scuola e delle richieste effettuate dalle famiglie, contribuirà in modo significativo alla crescita culturale degli studenti coinvolti, promuovendo al contempo la sinergia tra istituzioni educative e culturali nel territorio”.