Ospitalità alpina, gli studenti della Naba di Milano studiano Vione

lunedì, 23 ottobre 2023

Vione (Brescia) – Un centinaio di studenti dell’Accademia Naba di Milano faranno tappa a Vione da domani, martedì 24 ottobre a venerdì 27. Gli studenti, divisi su due turni, arriveranno a Vione dall’Accademia Belle arti di Milano.

Vionelab ha infatti recentemente stipulato con Naba una convenzione che prevede che due sezioni del corso di Design del Biennio Specialistico di Interior Design, svolgano un progetto finalizzato a ipotizzare nuovi scenari di ospitalità alpina: spazi collettivi, arredi, complementi e accessori in grado di esprimere un’identità territoriale e di coinvolgere il visitatore e il turista nella scoperta del patrimonio naturale, storico, artistico delle montagne e delle comunità alpine.

Ecco che il campo di studio e di progettazione sarà proprio Vione: luogo in cui quest’estate si è tenuto il primo Campus sul Design delle Alpi, coordinato dallo studio milanese Whomade di Dario Riva e Edoardo Perri, e in cui a settembre sono stati ospiti alcuni studenti dell’Università di Scienze Applicate di Coira (Svizzera), guidati dall’architetto Armando Ruinelli per un laboratorio di progettazione residenziale.

Gli studenti dell’Accademia milanese saliranno a Vione in giornata, tra domani e venerdì prossimo, per un sopralluogo sul contesto di Vione: vedranno la casa canonica, le strutture ricettive e le abitazioni del paese.

Il progetto di NABA andrà sviluppato, secondo l’accordo con la Comunità Montana di Valle Camonica, entro il 28 febbraio 2024. Al termine del periodo di progettazione gli esiti verranno illustrati in una mostra di prototipi che verrà allestita a Vione.

Intanto, fino al 15 novembre, sono aperte le candidature alla prima edizione del Premio internazionale di architettura indetto da Vionelab, con la volontà di raccogliere esempi, buone pratiche di intervento nei paesi di montagna, per salvaguardare il patrimonio costruito ed introdurre innovazioni compatibili e sostenibili. Il modulo di iscrizione è disponibile, insieme al regolamento, sul sito internet www.vionelab.it.