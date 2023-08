Occupazione nella cultura: l’Alto Adige si conferma eccellenza nazionale

giovedì, 3 agosto 2023

Bolzano – L’Alto Adige si conferma realtà di assoluta eccellenza nel settore culturale e creativo.

Il noto rapporto realizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere, con la collaborazione del Centro Studi delle Camere di Commercio, Guglielmo Tagliacarne, insieme a Istituto per il Credito Sportivo, la Fondazione Fitzcarraldo e Fornasetti con il patrocinio del Ministero della Cultura, è giunto alla tredicesima edizione. La regione Trentino-Alto Adige risulta seconda in Italia, con ampio distacco dalla media nazionale, per la dinamica regionale del valore aggiunto e dell’occupazione del sistema produttivo culturale e creativo.

“Sono fiero di questi risultati: sono la prova lampante che il lavoro di questi anni e i tanti investimenti hanno fornito risultati straordinari”, evidenzia l’assessore alla cultura in lingua italiana Giuliano Vettorato, che ha voluto ringraziare gli uffici e tutti coloro che hanno assunto responsabilità gestionali nelle associazioni e nelle istituzioni culturali. “Il dato che vede la nostra regione prima anche sull’ammontare delle spese dei turisti per le attività culturali è indubbiamente indice del buon lavoro svolto sul territorio negli ultimi anni”, continua Vettorato.

Alto Adige secondo per spesa pro capite nel settore della cultura

Bolzano figura, inoltre, tra le prime venti province per valore aggiunto e occupazione del sistema produttivo culturale e creativo anno 2022; nella spesa pro capite, la provincia di Bolzano è seconda in Italia, dietro solamente alla Valle d’Aosta, che presenta una spesa per abitante di 301 euro, contro i 169 di Bolzano e i 155 della Provincia Autonoma di Trento. La regione Trentino-Alto Adige, inoltre, nella distribuzione territoriale del totale della spesa sostenuta da turisti con consumi culturali, è primatista a livello nazionale con un ammontare complessivo di oltre 5 miliardi di euro, pari al 14,5% sul totale nazionale. A livello regionale spiccano, in particolare, i dati delle province autonome di Trento e Bolzano, dove si registrano, rispettivamente, 13,9 e 19 organizzazioni operanti nel settore culturale e creativo ogni 100 organizzazioni non-profit. “Bolzano – conclude Vettorato – risulta prima assoluta in Italia anche nel volontariato e anche questo dato è motivo di orgoglio per il nostro territorio e chi lavora nel tessuto sociale”.