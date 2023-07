Notte sotto le stelle, musica con Radio Bruno e concerto al Sassabanek di Iseo

venerdì, 14 luglio 2023

Iseo (Brescia) – Un weekend speciale al centro turistico Sassabanek di Iseo (Brescia), con il periodo estivo che sta entrando nel vivo con una serie di iniziative di grande interesse per i turisti e i residenti.

Il primo appuntamento è la “Notte sotto le Stelle“, in programma questa sera (venerdì 14 luglio). L’evento, che prenderà avvio alle 18 con i partecipanti che trascorreranno la notte in tenda al Lido Sassabanek, è stato pensato per le famiglie ma anche solo per bambini che verranno coinvolti nelle attività e seguiti durante la notte. Dopo il ritrovo previsto per le 18 di oggi, ci sarà la preparazione delle tende e della cena, quindi giochi e divertimento per tutti. Domani colazione e smontaggio tende. Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere sul Sebino che coinvolge bambini e famiglie ed è legata ad uno stretto contatto con la natura. Contributo di partecipazione: 20 euro a bambino non accompagnato, 50 euro per famiglia di 3 persone e 10 euro per ogni familiare aggiunto. Prenotazione obbligatori: info@fuoriquota.it

Il secondo appuntamento è in programma domenica 16 luglio, con l’animazione di Radio Bruno che prenderà avvio dalle 15 fino a sera. Musica, giochi e divertimento in una domenica di mezza estate al lido Sassabanek, uno dei luoghi di grande richiamo sulle rive del lago d’Iseo.

Giovedì prossimo – 20 luglio – alle 21 – al piazzale ” Ai Nidri” di Sassabanek con il concerto della banda di Iseo diretta dal Maestro Costanzo Manzo. Presenta Sergio Brevi. L’ingresso al concerto è gratuito.