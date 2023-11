Natura e ambiente, un amore per la vita, è il titolo del premio letterario San Valentino a Breno

domenica, 12 novembre 2023

Breno (Brescia) – “Natura e ambiente, un amore per la vita”, è il titolo della 14esima edizione del “Premio letterario San Valentino”, promosso dal Comune di Breno. I racconti inediti saranno premiati durante le manifestazioni per la tradizionale festa patronale del 14 febbraio 2024.

La partecipazione è aperta a tutti, può avvenire sia singolarmente sia in gruppo. La giuria sceglierà i 5 racconti che hanno ottenuto il punteggio maggiore e sarà stilata una graduatoria che assegnerà un premio di mille euro e un’opera dell’artista Carlo Alberto Gobbetti al primo classificato, e un premio di 500 euro al secondo. I due vincitori potranno inoltre usufruire ciascuno di un pernottamento per due persone offerto dall’hotel Giardino di Breno per la serata di premiazione avendo in tal modo l’occasione di conoscere il patrimonio culturale brenese e i dintorni.

I partecipanti dovranno presentare il materiale entro il 29 gennaio 2024 per email a: premiosanvalentinobreno@gmail.com