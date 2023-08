Musica per ricordare Vaia: a Tenna concerto dell’orchestra Haydn

martedì, 8 agosto 2023

Tenna (Trento) – Tempesta Vaia, musica per ricordare. L’Orchestra Haydn diretta da Beatrice Venezi è protagonista di un progetto che ripercorre, in Trentino a Tenna e in Alto Adige in Val d’Ega, il disastro naturale che ha scosso i boschi della regione nell’autunno del 2018.

Domani, mercoledì 9 agosto, alle 19.30 in località Alberè, a Tenna, si terrà il primo dei due concerti-evento organizzati dalla Fondazione Haydn in collaborazione con il Comune di Tenna e Val d’Ega Turismo per ricordare Vaia, la tempesta che cinque anni fa ha cambiato il volto di immense aree del Trentino-Alto Adige, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia lasciando ferite aperte che hanno modificato in maniera evidente il territorio montano delle Prealpi. Tra le aree colpite in Trentino, proprio Tenna, dove la secolare pineta è stata spazzata via. La Fondazione Haydn di Bolzano e Trento ritorna nei luoghi in cui tutto è cominciato portando con la sua orchestra la musica fra quei boschi, prati e montagne che oggi ,lentamente, stanno ritornando alla vita. A dirigere l’Orchestra Haydn sarà Beatrice Venezi, già Direttore Principale Ospite dell’Orchestra della Toscana e Direttore Principale dell’Orchestra Milano Classica, in quella che viene annoverata fra le più amate Sinfonie di Beethoven, la Pastorale n.6 di Ludwig van Beethoven.

“Vaia ha rappresentato un evento drammatico per il territorio, un segnale d’allarme che ci ha posto di fronte alla realtà del cambiamento climatico e alla necessità di ripensare il paesaggio – commenta il Sindaco di Tenna, Marco Nicolò Perinelli. “Oggi, grazie all’Orchestra Haydn, abbiamo l’occasione di ricordare quanto successo attraverso un evento straordinario che trasforma in musica il devastante fragore della tempesta, segnando significativamente il passo tra ciò che è stato e la rinascita che ne è seguita e di ringraziare tutte le persone che si sono adoperate allora e si stanno adoperando oggi per permettere la rinascita dei luoghi devastati da Vaia”.

La formula scelta sarà quella di un concerto gratuito all’aperto, circondati dai suoni e dall’incanto della natura. Al concerto si affianca la mostra fotografica all’aperto, con gli scatti di Ilaria Turco e curata da Antonio Trentini, che racconta la pineta di Alberè prima e durante il disastro, un luogo simbolico perché molto amato dai trentini che erano soliti frequentarlo per le belle passeggiate dentro il bosco. Oggi gli alberi sopravvissuti testimoniano la violenza della natura e il Comune si sta adoperando per favorire la ricrescita naturale e restituire lo spazio alla comunità in nuove forme. In caso di maltempo, l’evento si sposterà presso il PalaLevico, a Levico Terme. L’accesso è libero e gratuito

Il senso del progetto è di creare una connessione con i luoghi e con la materia di cui sono fatti boschi, vittime principali della tempesta per far sì che diventino in qualche modo protagonisti di un racconto condiviso. Di legno è fatta la maggior parte degli strumenti musicali e attraverso il suono emesso è possibile esprimere in qualche forma anche il dolore lasciato dal tragico evento. “L’Orchestra Haydn propone un ripensare la relazione tra la musica e la natura. Dietro l’esecuzione della Sesta Sinfonia Pastorale di Beethoven sul Colle di Tenna e a Nova Ponente (dove il legno degli alberi viene lavorato dalla mano sapiente dell’uomo) sta il desiderio profondo di ridare vita alla memoria dei territori colpiti dalla tremenda Tempesta Vaia nel 2018 e di ristabilire una relazione tra quei luoghi e il corpo sociale della collettività”. Così mette in evidenza Giorgio Battistelli, direttore artistico della Stagione Sinfonica della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento.

Giovedì 10 agosto l’Orchestra Haydn si sposterà in Alto Adige per una giornata fra i comuni di Nova Levante e Nova Ponente. La Pastorale n.6 di Ludwig van Beethoven

Iniziata nell’estate del 1807 e portata a termine nel maggio 1808, la Sesta Sinfonia di Ludwig van Beethoven è stata eseguita per la prima volta il 22 dicembre 1808 al teatro An der Wien, sotto la direzione dello stesso compositore. Beethoven si appassionò all’idea di comporre una Sinfonia cercando uno stile a metà fra l’antico e il moderno, inoltrandosi su un sentiero totalmente inesplorato.

Il programma della Pastorale è contenuto in una serie di brevi didascalie che ne accompagnano i cinque movimenti. Ognuno di essi portava un’indicazione programmatica: Piacevoli sentimenti che si destano nell’uomo all’arrivo in campagna – Scena al ruscello – Allegra riunione di campagnoli – Tuono e tempesta – Sentimenti di Benevolenza e ringraziamento alla Divinità dopo la tempesta. La presenza di un testo e il ricorso alla ricca simbologia musicale codificata nei secoli dimostrano l’intenzione dell’autore di riportare un genere ormai considerato antiquato, come quello “pastorale”, all’interno del laboratorio musicale viennese. Beethoven conferì alla nuova sinfonia, con un disegno ideale d’ampio respiro, una dualità di stile, che si manifestava in un confronto serrato tra l’attuale e l’inattuale, tra il “realismo” della forma-sonata e la “finzione” del mondo pastorale. Beethoven caratterizzò in modo inequivocabile l’intima essenza di questo brano, che egli concepì come strumento di liberazione attraverso un tuffo nella natura, quando ormai la sua esistenza (aveva trentotto anni) era stata profondamente condizionata dalla sordità. L’opera si presta particolarmente all’evento concepito per ricordare Vaia: si tratta infatti di un’opera gioiosa, ma attraversata da momenti drammatici (una vera e propria tempesta, appunto), che vengono infine risolti in una riconciliante atmosfera di benevolenza e in un desiderio di rinascita.