Monumento al Milite Ignoto, ad Artogne brilla l’opera di Camilla Gagliardi

sabato, 18 novembre 2023

Artogne (Brescia) – E’ stato inagurato oggi in piazza Lorenzetti ad Artogne (Brescia) il monumento al Milite ignoto, realizzato dall’artista camuna Camilla Gagliardi. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Artogne Barbara Bonicelli, il sindaco di Rogno Cristian Molinari, i consiglieri regionali Davide Caparini e Diego Invernici, l’assessore alla Comunità Montana Massimo Maugeri, quindi le scolaresche, le autorità militari, gruppi e associazioni, con in testa gli alpini, carabinieri in congedo e i cittadini.

L’artista Camilla Gagliardi ha spiegato il messaggio della sua opera, sottolineando “La base in cemento raffigura la madre che ha dato le basi al milite e che lo tiene con i piedi saldi a terra, la parte che ruota rappresenta il lungo cammino che tanti soldati dovettero fare per tornare a casa dai campi di combattimento. Avvicinandoci all’opera facciamola ruotare, aiutiamo il milite nel suo cammino di ritorno, perché la sua storia è anche la nostra storia”. La parte in ferro dell’opera è stata realizzata da Mario Bettoni di Bienno, mentre la ditta Crea di Darfo ha realizzato la base in cemento. I lavori di progettazione sono iniziati un anno fa e oggi si è svolta la cerimonia d’inaugurazione in piazza Lorenzetti ad Artogne.

Tutti i presenti hanno espresso un giudizio molto positivo sull’opera e si sono congratulati con Camilla Gagliardi. “Un’opera d’arte dal grande valore storico ed emozionale”, è stato il commento.

“L’arte ha il grande potere di rendere immortale un ricordo”, sottolinea Camilla Gagliardi, che ha realizzato diverse opere d’arte in Valle Camonica, in particolare nel 2018 “Polvere” la prima delle tre installazioni monumentali nel chiostro dell’ex convento di Darfo e nel 2019 “Cenere” installata al Palazzo delle Cultura di Breno. L’opera di Artogne ha un significato particolare ed ha un grande valore storico.

di Ant. Col.