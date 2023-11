Merano: il sovrintendente Vincenzo Gullotta ha visitato alcune istituzioni scolastiche

mercoledì, 29 novembre 2023

Merano (Bolzano) – Il sovrintendente Vincenzo Gullotta ha visitato alcune istituzioni scolastiche di Merano, per constatare come le scuole altoatesine declinino un approccio educativo innovativo e flessibile, per adattarsi alle mutevoli esigenze delle famiglie e degli studenti. La prima tappa, all’I.I.S.S. Gandhi, ha messo in risalto il ruolo centrale dell’istituto all’interno della comunità meranese, grazie ai suoi sei indirizzi di studio che riflettono l’impegno costante nell’adattarsi alle necessità di un bacino di utenza in continua crescita.

“La ricchezza e la complessità della nostra offerta formativa sono una risposta diretta alle esigenze di una società che evolve rapidamente, in modo che ogni studente abbia la possibilità di individuare un percorso personale e costruire così la base del suo successo”. Questo il commento di Vincenzo Gullotta (nella foto), che poi si è spostato alla Scuola secondaria di primo grado Segantini, parte dell’istituto comprensivo Merano 1. La Segantini si distingue per il suo impegno verso un’educazione inclusiva e dinamica, e per l’accento posto sulla cittadinanza attiva e sull’educazione interculturale.

Il tour è proseguito con la visita all’Istituto Comprensivo Merano 2, comprendente la scuola primaria San Pietro a Lana. Qui, l’attenzione alla sostenibilità e all’innovazione didattica ha colpito particolarmente il sovrintendente, che ha sottolineato come questi aspetti siano fondamentali per preparare gli studenti alle sfide del futuro.

Nel corso delle visite il responsabile delle scuole di lingua italiana ha avuto l’opportunità di incontrare oltre ai dirigenti degli istituti G. Augello, L. Fallai e C. Rispoli, studenti, docenti e personale scolastico, discutendo con loro le varie iniziative e progetti che rendono le scuole di Merano un esempio di eccellenza nell’ambito educativo provinciale.