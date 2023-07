L’estate sul Garda Trentino suona a ritmo di Jazz: il cartellone

giovedì, 13 luglio 2023

Riva del Garda (Trento) – Un grande evento sulle rive del Garda. Dal 31 luglio al 13 agosto, il Jazz diventa la colonna sonora della grande estate sulla sponda trentina del Garda. I comuni di Arco, Dro, Drena, Nago-Torbole, Tenno e Riva del Garda si preparano ad accogliere la ventitreesima edizione di “Garda Jazz Festival”, la rassegna musicale estiva del Garda Trentino che, come da tradizione, anche quest’anno presenta un programma ricco di nomi di primo piano della scena jazz nazionale e internazionale (© Christian Miorandi).

Diciotto eventi per due settimane di festival: alla presentazione hanno preso parte, fra gli altri, il vicesindaco del Comune di Riva del Garda Silvia Betta, vicesindaco del Comune di Nago-Torbole Sara Balduzzi, vicesindaco del Comune di Arco Roberto Zampiccoli, l’Assessore alla Cultura del Comune di Arco Guido Trebo, l’Assessore alla Cultura del Comune di Dro Ginetta Santoni, la Consigliera del Comune di Drena Gabriella Pedrotti, l’Assessore alla Cultura del Comune di Tenno Giancarla Tognoni, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti e il Presidente di SMAG Società Cooperativa Roberto Grassi.

“Garda Jazz Festival – spiega Assessore alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento Mirko Bisesti in occasione della presentazione – è una manifestazione che in tanti anni si è conquistata uno spazio e una riconoscibilità assoluti nel panorama degli eventi culturali e degli spettacoli che il Trentino propone in un periodo di grande afflusso di visitatori. lI Garda Trentino, con la sua bellezza, fa da cornice ideale ad un evento che coinvolge pienamente il territorio e propone scenari indimenticabili, ideali per chi vuole godere dell’energia positiva che la musica sa offrire. Arte, cultura, socialità, ambiente naturale sono gli ingredienti principali di una rassegna che arricchisce notevolmente l’offerta riservata a turisti e residenti in un periodo centrale dell’estate, e in questo modo contribuisce a rendere il nostro territorio sempre più attrattivo”.

“L’edizione 2023 – ha dichiarato il Presidente di SMAG Società Cooperativa Roberto Grassi – metterà l’accento sul potere rivitalizzante della musica, con diciotto eventi con protagonisti i grandi nomi del Jazz nazionale ed internazionale, nei luoghi più suggestivi dell’Alto Garda tra castelli, borghi medievali e panorami mozzafiato. Sarà proprio qui che la forza della musica scorrerà in un flusso simultaneo di energia”.

Il programma del festival, organizzato da SMAG Società Cooperativa (Scuola Musicale Alto Garda) in collaborazione e con il sostegno delle Amministrazioni Comunali e Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., si compone di concerti, “Flash Mob” e “Jazz Cafè” – alcuni a pagamento, altri a ingresso libero – con artisti di prestigio internazionale e musicisti emergenti.

Ecco l’elenco completo:

30 luglio – ore 18 “ACQUA” c’è più di quello che vedi, non fermarti alle apparenze”

Flash Mob in collaborazione con A.G.S. e Consorzio Riva in Centro (Riva del Garda “close to” Boutique Alberti)

31 luglio – ore 21 A Swingin’ Affaire Greg and the 5 freshmen Torbole, Piazzetta Hans Lietzmann)

1 agosto – ore 20 Jazz Cafè – Meet Trio (Tenno – Cantina Torboli)

2 agosto – ore 21 Jazz Cafè – Reverend and the Ladies (Arco – Impavida Birra Artigianale)

3 agosto – ore 21:30 Jazz Cafè – Blue di Giada (Riva del Garda – Hotel Luise)

4 agosto – ore 21 Lorenzo Bellini 4tet (Dro – Centro culturale)

5 agosto – ore 12 Modern Saxophone Quartet “Il Lupo e Pierino” (Drena – Parco)

5 agosto – ore 21 Voci che resistono al vento – Serena Marchi 5tet (Canale di Tenno)

6 agosto – ore 21 The Peter Erskine 4th (Riva del Garda – Palazzo dei Congressi)

7 agosto – ore 21 Jazz Cafè – Alice in Wonderland Trio (Nago – Forte Charme)

8 agosto – ore 21 Jazz Cafè – “Eu Vocè, Nos Quartet” (Arco – Ai Conti)

9 agosto – ore 21 Jazz Cafè – Nuwe Lewe (Arco – Sottotetto Urban Space)

10 agosto – ore 21 Matteo Mancuso (Arco – Castello di Arco)

11 agosto – ore 21:30 Francesca Tandoi Trio (Riva del Garda – Hotel Du Lac et Du Parc)

12 agosto – 21 “Bird Lives Again !” New Project Orchestra Charlie Parker Tribute. Multimedia Opening with Seasaw Project (Riva del Garda – Palazzo dei Congressi)

13 agosto – ore 21 Simona Severini “Fedra” (Riva del Garda – Palazzo dei Congressi)

Dal 31 luglio al 13 agosto – dalle ore 19:30 alle 21:30 “EMOZIONI SONORE ” per Garda Jazz Festival – Esposizione fotografica di Christian Miorandi (Torbole sul Garda – Sala esposizioni ex Colonia Pavese, Via della Lova 8)

Dal 1° agosto al 13 agosto – dalle 9 alle 18 VISUAL Garda Jazz 2023 – Esposizione visual realizzato da LABA – Libera Accademia delle Arti di Rovereto (Tenno – Cantine Naturali Torboli – via del Molini 8)

“Il turismo nel Garda Trentino non è fatto unicamente di sport all’aria aperta – ha concluso il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti – ma anche di relax e scoperta enogastronomica e culturale del nostro territorio. In questo contesto ‘Garda Jazz Festival’ già da tempo si è posizionato come un evento imperdibile del panorama musicale estivo, non solo per i nostri ospiti, ma anche per tutti i residenti e i numerosi appassionati del genere. Desidero ringraziare gli organizzatori per la passione e la capacità di creare, anno dopo anno, un calendario di eventi sempre di alta qualità e prestigio”.