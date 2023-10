Le Mille e una Scienza: quattro giorni di Festival a Bolzano

martedì, 31 ottobre 2023

Bolzano – È arrivato il momento tanto atteso: il 9 novembreprenderà il via il Festival “Le Mille e una Scienza”, il primo Festival della Scienza di Bolzano, che per quattro giorni, fino a domenica 12, porterà a Castel Mareccio e in altri luoghi della città di Bolzano tante occasioni di scoperta, ispirazione e meraviglia. Il titolo dell’edizione 2023 “Il sapere infinito” è un invito a esplorare l’universo scientifico attraverso le sue moltissime proposte, spettacoli, laboratori ed esperienze interattive, pensate per giovani e famiglie, ma adatte a tutte le fasce d’età. Dopo il successo delle edizioni precedenti, il format si espande: aumentano i partner scientifici e gli ospiti di fama nazionale, tra cui Vincenzo Schettini, il “prof influencer”, che aprirà il Festival con il suo spettacolo giovedì 9 novembre alle 19 al Teatro Rainerum di Bolzano, e la “rockstar della fisica” Gabriella Greison (nella foto) che lo chiuderà a Castel Mareccio domenica 12 alle 16:30.

Quattro giornate con decine di eventi tra incontri, spettacoli e stand scientifici in cui poter fare esperienza diretta e partecipare ad attività e laboratori. Sette gli enti di ricerca scientifici di tutta la provincia che anche quest’anno mettono a disposizione la propria esperienza per avvicinare i più piccoli e le più piccole all’universo della scienza. Sei invece sono gli ospiti d’eccezione con cinque spettacoli-evento: si spazia dal professore influencer Vincenzo Schettini, al primo youtuber scienziato Adrian Fartade, passando da Geo, lo scienziato giocoliere, e Andrea Vico che, assieme a Noemi Randisi, propone uno spettacolo a tema Harry Potter, per chiudere infine il Festival con Gabriella Greison, scrittrice e divulgatrice scientifica. Non mancano nemmeno le collaborazioni con associazioni culturali e del terzo settore di Bolzano e non solo, per raggiungere sempre più persone e sempre più fasce di età, né le proposte che a partire dal Festival continueranno tutto l’anno, per offrire alla cittadinanza un’edizione 2023 con un programma ancora più nutrito e avvincente.

GLI APPUNTAMENTI

Il Festival “Le Mille e una Scienza” inizierà giovedì 9 novembre con una serie di laboratori di Coding e Robotica Educativa dedicati alla scuola dell’infanzia, presso il Centro di cultura giovanile Vintola18, in collaborazione con l’Impresa Sociale IdeAs e con la Direzione Scuola dell’Infanzia. Sempre giovedì sarà il momento del primo super ospite: Vincenzo Schettini, fisico, musicista, scrittore e “prof influencer” da milioni di follower, autore del libro “La fisica che ci piace”. La mattina dialogherà con studenti e studentesse, in un incontro dedicato alle scuole primarie e secondarie al Teatro Haydn di Bolzano, mentre alle ore 19.00 al Teatro Rainerum di Bolzano incontrerà la cittadinanza in un “one man show” in cui la fisica – vera protagonista dello spettacolo – sarà messa al centro del palco dal prof più celebre del web.

La giornata di venerdì 10 novembre sarà dedicata in particolare alla fascia “young”, cioè ai ragazzi e alle ragazze. Presso la Libera Università di Bolzano sarà organizzata, in collaborazione con le Intendenze Scolastiche della Provincia di Bolzano e unibz, la “Giornata della Scienza”: un’occasione in cui studenti e studentesse esporranno i propri lavori scientifici ai loro coetanei e alle loro coetanee. Alle ore 19 a Castel Mareccio sarà il momento del secondo ospite del Festival: Adrian Fartade, divulgatore scientifico, youtuber e scrittore specializzato in astronomia e astronautica, che porterà in scena “Ops… Houston, abbiamo un problema!”, la storia di alcuni dei più spettacolari e grandi fallimenti di lanci di razzi e missioni robotiche nel Sistema Solare.

Sabato 11 e domenica 12 novembre saranno due giornate interamente dedicate alle famiglie e a persone di tutte le età.

Sabato 11 novembre negli ambienti di Castel Mareccio il Festival “Le Mille e una Scienza”, grazie alla partecipazione dei suoi partner scientifici, tornerà a stupire proponendo stand ed esperienze interattive su quasi tutte le materie scientifiche. Diversi gruppi di ricerca della Libera Università di Bolzano porteranno, ad esempio, attività che vanno dall’ingegneria di una “casa intelligente” all’agricoltura, passando per il clima, la statistica, l’energia e gli ecosistemi. Con Eurac Research si potranno, invece, progettare soluzioni “verdi” utilizzando piante vere e modelli di carta; Fraunhofer coinvolgerà gli ospiti su tematiche di ricerca dell’Istituto come la realtà aumentata e la robotica avanzata, mentre con Eco Research si scopriranno gli strumenti e le tecnologie che ci aiutano a capire cosa si nasconde nell’aria che ci circonda e i suoi effetti sulla salute.

Con NOI Techpark Südtirol/Alto Adige si esplorerà il mondo dell’elettricità e si capirà come funziona un circuito elettrico. Il Centro di Sperimentazione Laimburg farà conoscere più da vicino il meccanismo della fermentazione, il mondo delle conserve e delle mele. Il Museo di Scienze naturali e il Planetarium proporranno una full immersion nel mondo dell’astronomia e dell’astrofisica, mentre Accatagliato punterà a far capire, attraverso giochi ed esperimenti, l’importanza dell’acqua come risorsa fondamentale. Alle ore 16:30 l’attesissimo evento di premiazione della terza edizione del concorso di idee scientifiche “Eureka”. Ragazze e ragazzi che hanno aderito all’iniziativa del 2023, parteciperanno all’evento per condividere i lavori fatti e per scoprire quali idee sono state selezionate. Alle ore 19 sarà di nuovo il momento di uno show: Andrea Vico, giornalista e divulgatore scientifico, e la chimica Noemi Randisi porteranno sul palco del Castello uno spettacolo a tema Harry Potter e la chimica: “Hogwarts e altre magie: la chimica segreta di Harry Potter”.

Domenica 12 novembre, sempre nella cornice di Castel Mareccio, alle ore 10.30 si riconferma anche quest’anno la presenza di Davide Quagliotto, in arte “Geo il Giocoliere”, con “Lo scienziato giocoliere… show!”: continuamente in bilico tra esperimento e spettacolo, alternando divertenti dimostrazioni scientifiche a performance artistiche di alto livello, questo buffo personaggio tradurrà le leggi della fisica in armonia e giochi di destrezza. Il Festival si chiude alle ore 16:30, sempre a Castel Mareccio, con l’ultima super ospite: Gabriella Greison, la “rockstar della fisica”, che porterà in scena “Sei donne che hanno cambiato il mondo”, tratto dal suo omonimo libro. Le sei eroine raccontate da Greison non sono certo le sole donne della scienza, ma quelle che con il loro talento e la loro ostinazione, in un mondo maschile e spesso apertamente ostile, hanno permesso l’accesso delle altre donne all’impresa scientifica.

OLTRE IL FESTIVAL

Al via anche il progetto “TesLab per Le Mille e una Scienza”, un’iniziativa educativa progettata per ispirare e coltivare la passione per la scienza e la tecnologia nei giovani. Bambini/e e ragazzi/e dai 9 ai 16 anni potranno esplorare l’affascinante universo della robotica attraverso un’esperienza pratica che farà loro scoprire come funzionano i robot e come possono essere costruiti.

Si terrà presso il Centro di Cultura Giovanile Teslab, insieme a esperte ed esperti qualificati della Libera Università di Bolzano, che guideranno i giovani e le giovani attraverso un viaggio alla scoperta della robotica. Durante il corso impareranno i fondamenti della robotica, dalle basi della progettazione ai concetti di programmazione, e infine parteciperanno alla First Lego League Italia, una sfida mondiale di scienza e robotica, un’opportunità straordinaria per mettere in pratica ciò che avranno appreso durante il corso e cercare soluzioni innovative per questioni cruciali.

Gli appuntamenti del laboratorio si terranno ogni lunedì, dalle 15 alle 18.

Le iscrizioni sono già aperte: è arrivato il momento di iscriversi per garantire un posto ai giovani e alle giovani aspiranti scienziati e scienziate.

I COMMENTI

Johann Gamper, Prorettore alla ricerca della Libera Università di Bolzano: “Con iniziative come questa, vogliamo sfidare gli stereotipi legati alla scienza e contribuire all’abbattimento delle barriere all’accesso al sapere e aprire le porte a una maggiore diversità di partecipanti. Particolarmente importante è il coinvolgimento dei giovani che hanno una naturale curiosità verso il mondo che li circonda. Sfruttare questo desiderio di scoprire attraverso la divulgazione scientifica può nutrire la passione per l’apprendimento e stimolare l’interesse per le discipline STEM. In un’epoca in cui l’innovazione è spinta dall’interdisciplinarietà, ispirare le giovani generazioni ad abbracciare la scienza può portare a soluzioni creative per sfide globali”.

Sergio Bonagura, Direttore Arciragazzi Bolzano APS: “Le competenze scientifiche sono essenziali nel percorso di crescita personale nella società odierna e ci forniscono importanti strumenti per essere cittadini consapevoli. Ci consentono, infatti, di capire i fondamenti del mondo in cui viviamo. In questo senso come Arciragazzi Bolzano Bozen abbiamo voluto dare il nostro contributo di passione ed esperienza nella realizzazione del Festival di Scienza della Provincia di Bolzano Le mille e una Scienza”.

“Il Festival – spiega Matteo Graziosi, Coordinatore di progetto Arciragazzi Bolzano – nasce per creare una rete di divulgazione e di comunicazione della scienza all’interno del nostro territorio. Ci siamo resi conto che, in Alto Adige, questo mancava, e abbiamo voluto trovare il nostro spazio per diventare punto di riferimento in provincia. Le prime due edizioni del Festival hanno confermato ciò che pensavo, siamo riusciti a creare una solida e ampia rete di partner che anno dopo anno cresce e si fortifica. Voglio ringraziare tutte/i per aver creduto in noi e averci dato fiducia”.

“Oggi – sostiene Agnese Sonato, Direttrice scientifica del Festival “Le Mille e una Scienza” – è sempre più importante creare una conoscenza e consapevolezza scientifica nella cittadinanza, mettendo in comunicazione chi si occupa di ricerca in ambito STEM, chi si occupa di raccontare la scienza e il pubblico, in particolare partendo dai più giovani. In questo modo si contribuisce a fornire quegli strumenti utili alla comprensione del presente per la costruzione di un futuro che migliori le condizioni di vita di chi abita il nostro Pianeta e al tempo stesso tuteli la vita di tutto il Pianeta stesso. E ha anche grande importanza la valorizzazione del ruolo che uomini e donne hanno all’interno del progresso scientifico. Ecco che il festival Le mille e una scienza si inserisce proprio in questo contesto e che, arrivato alla sua terza edizione sempre più ricco, partecipato e coinvolgente, entrando tra i festival della scienza noti a livello nazionale”.

INFORMAZIONI

Il Festival “Le Mille e una Scienza” è promosso dal Centro di Cultura Giovanile TesLab di Arciragazzi Bolzano APS e l’Associazione di divulgazione scientifica Accatagliato, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura Italiana e dell’Ufficio Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Bolzano e in collaborazione con l’Ufficio Ricerca Scientifica della Provincia Autonoma di Bolzano, il progetto STEAM dell’intendenza scolastica italiana e l’Ufficio Scuola dell’Infanzia della Provincia Autonoma di Bolzano.

In questa terza edizione tanti sono i partner. Tra gli enti scientifici: Libera Università di Bolzano, NOI Techpark Südtirol/Alto Adige, Eurac Research, Centro di Sperimentazione Laimburg, Fraunhofer Institute, Eco Research, Museo di Scienze Naturali – Planetarium. Tra le associazioni culturali e del terzo settore: Associazione Arci Bolzano Bozen APS, Centro di Cultura Giovanile Vintola 18, Biblioteca Amadori, Libreria Ubik, Coop. IdeAs e l’Istituto Comprensivo Bolzano 2 con il progetto Experiscuola assieme all’Associazione ‘’Nuvole Scienza’’ di Napoli.