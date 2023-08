Lavarone: concerto del primo violino “Anima” a malga Laghetto

domenica, 20 agosto 2023

Lavarone (Trento) – Spettacolo coinvolgente per il pubblico e presentazione del primo violino “Anima” a Malga Laghetto di Lavarone (Trento). Il Comitato “Avez del Prinzep” in collaborazione con Comune di Lavarone alla presenza di oltre 600 persone ha presentato il violino nato dall’anima del abete bianco Avez del Prinzep, dedicato a chi ha memoria. “Anima, dentro il suono delle Alpi“, un progetto che nasce da dentro, dove i promotori hanno messo cuore ed “anima”.

Un evento unico nel suo genere poiché non capita mai di ascoltare uno strumento ad arco così pregiato suonato a fianco all’albero che gli ha dato il legno di risonanza. L’Avez del Prinzep è tornato nel bosco di Lavarone attraverso le note di un violino costruito usando la sua anima, il legno dell’abete bianco più alto d’Europa, schiantato nel 2017, un anno prima della catostrofe di Vaia, è stato infatti usato per creare un prezioso violino. A realizzarlo il liutaio Gianmaria Stelzer all’interno di un progetto denominato “Anima” ideato e gestito dal Comitato Avez del Prinzep per mantenere vivo il ricordo del Prinzep. A completare il progetto entro il 2024 verranno realizzati un secondo violino, una viola e un violoncello.

Questi strumenti porteranno nel mondo i suoni dei boschi e delle montagne di Lavarone e dell’Alpe Cimbra.

Il concerto di violino a Malga Laghetto, che si è svolto sotto la direzione del maestro Costantini, con la partecipazione del Dolomiti Horn Ensemble, del Coro Stella Alpina di Lavarone in collaborazione con Impact Hub Trentino, ha incantato il pubblico.