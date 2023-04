In Vino Veritas: IV edizione del premio Angiolina Bresciani e cartellone di eventi in Franciacorta

martedì, 11 aprile 2023

Cazzago San Martino (Brescia) – Nell’anno di Bergamo e Brescia capitale della cultura Italiana l’associazione “In Vino Veritas” ha deciso di proporre un calendario ricco di eventi e anteprime davvero imperdibili dal pubblico e da tutti coloro che amano la Franciacorta, la sua cultura e i suoi prodotti, che nel 2023 strizzeranno l’occhiolino ai “cugini” e alle attrattive del resto della provincia bresciana e di quella bergamasca. Gli eventi sono stati presentati oggi (nella foto) e sono articolati sul periodo primaverile ed estivo.

Non solo convegni, una crociera e una vacanza speciale, ma anch e un premio letterario e l’inedito Cenacolo Letterario a Castello Orlando – Premio Testimonianza (17 giugno), dove l’associazione, di propria iniziativa, consegnerà una serie di riconoscimenti a scrittori, giornalisti, drammaturghi, storyteller e studiosi bresciani e bergamaschi (o che abbiano trattato tematiche bresciane e bergamasche). Durante la serata si colloquierà sulle meraviglie della Franciacorta. Non solo: il 15 aprile si svolgerà il convegno “Passaggio di Garibaldi in Franciacorta” alla presenza di Francesco Garibaldi Hibbert, presidente dell’associazione nazionale Giuseppe Garibaldi.

Settembre vedrà svolgersi il 2 settembre un concerto lirico sinfonico in piazza Cavour a Rovato e il 3 settembre, sempre a Rovato, ma in Comune, la giornata conclusiva del Premio Nazionale Franciacorta, giunto alla IV edizione, che quest’anno avrà tre sezioni: “Storia Contemporanea”, “Letteratura Italiana Contemporanea-Narrativa e Paesaggio”, Pedagogia e sarà dedicato alla memoria di Angiolina Bresciani. Il 23 settembre si terrà la premiazione del Concorso per ragazzi. Sarà anche assegnato il Premio Speciale Franciacorta a un personaggio italiano che si è distinto nell’attività civile e che ha contribuito alla diffusione del mondo della cultura e della scienza in Franciacorta.