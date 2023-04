In Valle Camonica e Sebino torna la kermesse Oltreconfine

lunedì, 3 aprile 2023

Breno (Brescia) – Torna in Valle Camonica e Sebino la kermesse Oltreconfine, giunta alla IX edizione. Tra gli ospiti Dori Ghezzi, Ferdinando Scianna, Marco Missiroli, Dario Fabbri, Benedetta Tobagi, Nadia Terranova e Donato Carrisi.

OltreConfine Festival riparte. Dopo il grande successo di pubblico dell’edizione dell’anno passato, quest’anno l’associazione culturale OltreConfine, nella quale operano oltre venti tra ragazze e ragazzi del territorio, ha organizzato una rassegna, con la direzione artistica di Stefano Malosso, che si inserisce tra gli appuntamenti di Brescia Bergamo Capitale della Cultura proponendo un calendario di 13 appuntamenti che avranno luogo in 13 comuni della Valle Camonica e del Sebino, dal 12 aprile al 24 giugno.

LA KERMESSE – OltreConfine Festival, come da tradizione, coniuga la valorizzazione del territorio alla promozione della cultura. Oltre alla partecipazione delle province di Brescia e Bergamo e della Comunità Montana di Valle Camonica, una grande e importante collaborazione è quella con Regione Lombardia come ente sostenitore del Festival. Rinnovata è la collaborazione con il Rotary Club Lovere-Iseo-Breno, accanto a un’importante rete di imprese a sostegno dell’iniziativa. Sono main sponsor del festival SA Finance, Edison, Comisa, Enel e BCC Brescia Credito Cooperativo Italiano, accanto al sostegno di Fedabo, Sol.co Camunia, Limes Farm, Assocamuna, Aglio & Oglio, Mat.en e Valle Camonica Servizi, e l’accoglienza offerta da Hotel Sorriso, B&B Il cortile del Bertolet e Foresteria Antica Farmacia.

GLI APPUNTAMENTI – L’anteprima del festival è fissata per il 12 aprile alle ore 21 a Costa Volpino (Bergamo), con il fotografo di fama internazionale Ferdinando Scianna, reduce dal grande successo della mostra personale a Palazzo Reale a Milano, che racconterà la sua carriera e la sua personalissima idea di fotografia, e in generale di arte, in dialogo con il giornalista Mosé Franchi. La serata è realizzata in collaborazione con il Circolo Fotografico di Pisogne.

Il secondo appuntamento sarà il 20 aprile alle ore 21 a Capo di Ponte, con lo scrittore Marco Missiroli, già Premio Campiello e Premio Strega, che presenterà il suo nuovo romanzo “Avere tutto” (Einaudi) in dialogo con il giornalista Stefano Malosso. La serata è realizzata in collaborazione con la rivista Limina (www.liminarivista.it).

Al centro dell’incontro del 29 aprile alle ore 21 a Borno ci sarà l’acclamata linguista e saggista Vera Gheno, per una serata che partirà dai temi relativi al suo volume “Parole d’altro genere. Come le scrittrici hanno cambiato il mondo” (Rizzoli) per abbracciare il tema del genere e delle donne nella letteratura, in uno sguardo che dalla pagina scritta arriverà all’attualità, in dialogo con la scrittrice Nadia Busato.

Martedì 2 maggio alle 21 arriva a Gianico, presso il Teatro Parrocchiale, lo scrittore vincitore Premio Campiello Andrea Tarabbia con il suo ultimo romanzo “Il continente bianco” (Bollati Boringhieri), sui temi del potere e delle sue mille manipolazioni, in dialogo con Stefano Malosso.

Il quinto incontro vedrà protagonista venerdì 5 maggio al Cinema Teatro Giardino di Breno alle ore 21 Dario Fabbri, analista geopolitico e giornalista, volto di La7 e direttore del mensile Domino, edito da Enrico Mentana, dedicato alle questioni internazionali. La sua voce, attenta e acuta, parlerà dei fragili equilibri mondiali alla luce dell’invasione dell’Ucraina, moderato dal giornalista Riccardo Venchiarutti.

Segue giovedì 11 maggio alle ore 21 nel comune di Paspardo l’incontro con lo scrittore finalista Premio Strega Alberto Rollo, in dialogo con lo scrittore Marco Archetti a partire dal suo volume “Il grande cielo. Educazione sentimentale di un escursionista” (Ponte alle Grazie), un appassionante diario intimo che guarda alle montagne e alla natura come a un grande patrimonio da riscoprire.

L’autore best seller e regista cinematografico Donato Carrisi sarà il protagonista dell’incontro di martedì 23 maggio alle ore 21 al Museo dell’energia idroelettrica di Valle Camonica, nel comune di Cedegolo. In dialogo con lo scrittore e critico del Corriere della Sera Nicola H. Cosentino, l’autore parlerà di scrittura noir e di spettri del passato e del presente, a partire dal suo ultimo, acclamatissimo romanzo dal titolo “La casa delle luci” edito da Longanesi.

Al centro dell’incontro di mercoledì 31 maggio alle ore 21 al Parco Comunale di Pisogne ci sarà l’autrice Igiaba Scego col suo ultimo romanzo “Cassandra a Mogadiscio” (Bompiani), il racconto di una ragazza di origini africane che dovrà lottare per costruirsi un futuro in Italia, raccontato attraverso l’intervista condotta da Laura Pezzino, scrittrice e giornalista.

Sarà poi il turno del comune di Pian Camuno, dove giovedì 8 giugno alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Maria della Rotonda a salire sul palco sarà l’amatissima finalista Premio Strega Nadia Terranova, con un dialogo a partire dal suo ultimo romanzo “Trema la notte” (Einaudi) con la scrittrice e podcaster Nadeesha Uyangoda.

Venerdì 16 giugno il festival farà tappa nel comune di Angolo Terme, dove nella cornice del teatro parrocchiale salirà in scena la giornalista e scrittrice Benedetta Tobagi, per una serata dedicata al suo ultimo volume “La Resistenza delle donne” (Einaudi) per un viaggio nelle storie di quelle ragazze e di quelle donne che, in mezzo al pericolo e alle difficoltà, hanno saputo combattere per la libertà e per la propria dignità.

Giovedì 22 giugno il festival arriverà poi nel comune di Cividate Camuno, dove alle ore 21 presso il suggestivo Anfiteatro Romano andrà in scena la lectio magistralis dello scrittore, saggista e Presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri, dal titolo “D’Annunzio. La vita come opera d’arte”, a partire dall’omonimo volume edito da Rizzoli. Segue venerdì 23 giugno alle ore 21 nel comune di Bienno l’artista di fama internazionale

Luigi Serafini, per una serata dal titolo “Codex Seraphinianus. Il libro più strano del mondo, o quasi…”, a partire dalla sua carriera e dal Codex, libro artistico e oggetto misterioso, in un dialogo con un gruppo di bambini che, attraverso le loro domande immaginifiche e imprevedibili, racconterà il mondo del libro e dell’arte. La serata è realizzata in collaborazione con il Borgo degli Artisti di Bienno.

Il festival si chiude in bellezza sabato 24 giugno alle ore 21 presso il multisala Garden Multivision di Darfo Boario Terme, dove arriverà Dori Ghezzi, cantante, autrice e storica compagna di Fabrizio De André, per un incontro sul tema della memoria e dell’oblio in dialogo con la scrittrice Francesca Serafini e lo scrittore Giordano Meacci.

Tutte le informazioni sul festival sono disponibili al sito ufficiale della rassegna www.oltreconfinefestival.it. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

GLI INTERVENTI – “Parlare di cultura significa parlare del cuore pulsante dei luoghi e di chi ogni giorno li rende vivi” spiega Stefano Malosso, direttore artistico di OltreConfine Festival. “Sono autentici cantieri nei quali il saper pensare e il saper fare diventano pratiche attive di cittadinanza capaci di narrare un intero territorio, il suo patrimonio artistico, la sua storia e il suo avvenire. Nell’anno che vede protagonisti della cultura nazionale i territori di Brescia e Bergamo, arriva la nona edizione del festival OltreConfine, che conserva nella sua progettualità itinerante il valore di un patto. Riunite attorno alla carica simbolica della parola – e alla forza eversiva del libero pensiero – le donne e gli uomini della Valle Camonica e del Sebino tornano dopo la crisi pandemica a popolare i teatri, i musei, i cinema, i parchi archeologici e le biblioteche, ritrovando nel valore più profondo dell’incontro l’essenza stessa del vivere nella comunità. Mentre spirano minacciosi i venti di guerra e l’equilibrio interno degli stati europei sembra piegarsi fino quasi a rompersi negli squilibri e negli scontri sociali, la nuova edizione di OltreConfine sceglie la cultura, i libri e le idee come punto di ripartenza, consapevole che può dirsi libero soltanto un popolo che pensa, che riflette sul presente e progetta, allargando a tutti i tavoli di confronto, il proprio futuro. Per questo l’associazione OltreConfine, accanto a 13 amministrazioni comunali, un gruppo di enti e di imprenditori di grande sensibilità per la cultura, ha lavorato su un programma che pone al centro il tema del dialogo tra i saperi e le arti, oltre gli steccati settoriali e tematici, in una vasta riflessione sui temi del nostro tempo, come sempre aiutati dalla grande narrativa che raccoglie tra le righe delle proprie storie tutte le istanze della nostra epoca. Da inizio aprile fino al termine di giugno il nostro territorio ospiterà così il meglio della nostra letteratura, della saggistica e del giornalismo, accanto alla potenza narrativa dell’arte e della fotografia, per creare nuovo pensiero, legami e relazioni che nelle parole trovano una casa collettiva da abitare. Quella casa che, ne siamo sicuri, sarà il modello di mondo nel quale potremo abitare domani”.

“Come assessore alla Cultura e al Turismo non posso che sostenere questa tipologia di iniziative volte ad unire le comunità, in una rassegna che vede la cultura, quale motore di attrazione e di sviluppo di un territorio già ricco di arte e storia, come quello della Valle Camonica” afferma Massimo Maugeri, assessore della Comunità Montana di Valle Camonica. “Il mio ringraziamento va agli organizzatori che hanno proposto questa iniziativa ed alle varie amministrazioni che hanno aderito, tutti insieme hanno dimostrato una volta di più la propria vicinanza a questo importante tema”.

“Per SA FINANCE, il polo finanziario nato dalla scissione dell’azienda SAEF nel 2022, è un piacere riprendere l’ormai storica sponsorizzazione, avviata diversi anni fa” spiega l’amministratore delegato Sara Mussinelli. “Come coniugare le attività finanziarie con il supporto ad un festival culturale che ospita autori di portata nazionale? Il sostengo alla cultura è nel DNA e nella reason why della nostra azienda. Crediamo infatti che la cultura sia il motore per far crescere le persone, e con queste le imprese e il territorio. Ed è proprio per la centralità riservata allo sviluppo del territorio nella nostra attività che da quest’anno siamo diventati Società Benefit, istituzionalizzando questo impegno all’interno del nostro Codice Etico, che rappresenta il cuore di un’azienda.”

“Siamo orgogliosi di prendere parte a un’iniziativa innovativa all’insegna della cultura e della creatività come OltreConfine Festival” dichiara Filippo Beneventi, Responsabile Produzione e Manutenzione Edison degli impianti idroelettrici dell’area Nord Est. “Un progetto che è espressione della nostra volontà di contribuire con un’ottica di lungo periodo allo sviluppo e al benessere dei territori in cui siamo presenti con i nostri impianti e produciamo energia rinnovabile nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e di salvaguardia degli ecosistemi”.

“Per il secondo anno sosteniamo un festival nel quale crediamo molto” dichiara Federico De Lisi, Presidente di Comisa SPA. “OltreConfine è una rassegna che sentiamo affine alla nostra azienda, puntando sempre con convinzione sulla qualità del fare impresa, sulla capacità di costruire buone pratiche sul territorio, e guardando sempre al futuro come un processo di costruzione che ci coinvolge tutti, anche grazie al valore della cultura”.

“Andare OltreConfine mettendoci Testa, Cuore e Anima: è con vero piacere che Bcc Brescia vuole rivestire un ruolo importante all’interno della IX edizione del festival, anno in cui il territorio Bresciano e Bergamasco mettono al centro la cultura” dichiara Sergio Caminada, Capo Area Ovest e Valcamonica BCC Brescia. “Rendere al territorio, per la nostra Banca, significa essere consapevoli dell’importanza di condividere origini, valori e principi credendo sempre nelle potenzialità del nostro territorio e certi che lo scambio reciproco rappresenti l’unica strada da seguire per uno sviluppo costante e sostenibile. Investire in cultura vuol dire contribuire alla creazione di un bene comune che rende i nostri territori forti e resilienti”.

“Enel è felice di sostenere questa importante iniziativa, giunta ormai alla nona edizione” commenta Claudio Fiorentini, Responsabile Affari Istituzionali Area Nord di Enel. “L’azienda è da sempre presente sul territorio e supporta con orgoglio un evento come Oltreconfine Festival che contribuisce in modo concreto alla valorizzazione della vallata attraverso stimolanti incontri culturali e di promozione sociale”.

Tra le tante novità di questa nona edizione, la realizzazione della locandina del festival, ad opera di Victoria Semikyna. Victoria da giovane studia per sei anni all’Accademia di Belle Arti di Mosca e tra i suoi viaggi si innamora della “sunny Italy”. Si trasferisce nel nostro Bel Paese dove studia e si laurea all’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Una donna dall’occhio attento, a cui piace girare sulla sua bicicletta rossa, osservando le persone e raccogliendo materiali per i suoi collage. I suoi lavori sono stati usati da The New Yorker, Google, Airbnb, Tate Modern e tante altre aziende illustri. Ha inoltre vinto il prestigioso Premio Andersen come “Miglior Libro Illustrato” 2021. Per Oltreconfine, Victoria crea la sua visione dell’oltrepassamento del confine: una bambina che legge sul suo letto alla luce di un abat-jour, in una stanza in cui le foglie disegnate sulle pareti sembrano diventare vere e la bambina pare trasportata lontano superando le barriere fisiche dello spazio e del tempo. Forse, portata proprio dal libro che sta leggendo, che annulla questi confini trasformando la stanza in un bosco.

OltreConfine Festival è realizzato grazie al supporto di Regione Lombardia, Comunità Montana di Valle Camonica, BIM, Rotary Club Lovere Iseo Breno, Valle Camonica La Valle dei Segni, Provincia di Brescia, Provincia di Bergamo.

Il progetto è promosso dai comuni di Gianico, Pian Camuno, Darfo Boario Terme, Bienno, Angolo Terme, Pisogne, Borno, Costa Volpino, Cividate Camuno, Breno, Paspardo, Capo di Ponte, Cedegolo.