Il violinista Guido Rimonda e il chitarrista Giampaolo Bandini incantano Ponte di Legno

sabato, 12 agosto 2023

Ponte di Legno – Il violinista Guido Rimonda ha scelto per Ponte di Legno (Brescia) un concerto di rara raffinatezza per il Festival “Il silenzio delle cime, la bellezza della musica” Gian Battista Viotti e Nicolò Paganini. Lui e il chitarrista Giampaolo Bandini hanno eseguito al Centro Congressi Mirella un concerto quasi interamente dedicato a loro. Da un lato le sonatine del compositore vercellese, conosciuto nel mondo della musica come l’inventore dell’archetto moderno; dall’altro le variazioni del più istrionico dei violinisti della storia della musica.

Un programma applaudito al punto che Rimonda oggi ha deciso di riproporre musiche di Paganini nel concerto “en plein air” che terrà davanti alle baite di Vescasa Alta, sopra Ponte di Legno.

La rassegna “Una montagna di cultura…la cultura in montagna” prosegue nella serata di oggi con un incontro con Mario Lauro, che propone il suo “Egitto sconosciuto”, mentre domani sera, sempre al Centro Congressi Mirella, Giuseppe Ganelli e Emilio Targia spiegheranno le ragioni che li hanno portati a scrivere “Happy Days“, libro interamente dedicato alla famosa serie televisiva, prossima a compiere 50 anni.