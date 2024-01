Il peso del vuoto: personale della fotografa Marzia de Tavonatti a Iseo

venerdì, 26 gennaio 2024

Iseo (Brescia) – All’Arsenale di Iseo viene inaugurata domani – 27 gennaio – la personale della fotografa Marzia de Tavonatti. Per spiegare la trasformazione della realtà e il mutamento dei corpi, Democrito nel 400 a.C. sentì la necessità di ipotizzare l’esistenza del vuoto, di un ‘non qualcosa’, del nulla inteso come spazio. Pose gli atomi alla base della composizione della materia, il sostrato indivisibile. Nel vuoto gli atomi si muovono, si incontrano e si scontrano. Nel corso dei secoli, il vuoto rimane uno tra i concetti più enigmatici, pervasivi del pensare, sempre attuale pur nel mutare delle concezioni fisiche e filosofiche e si delinea sempre più come un altro nome dell’essere.

Il vuoto come concezione del movimento, del divenire, del tempo.

Nello scritto “Il vuoto: un’enigma tra fisica e metafisica” si ipotizza che il nulla non sia di per sé ‘vuoto’ ma consista, usando il linguaggio della fisica contemporanea, in uno ‘stato di minima energia’, uno stato fondamentale che riempie uniformemente lo spazio e con il quale alla fine coincide.

L’Apeiron di Anassimandro, che consente l’esistenza e il dinamismo di tutti gli elementi nel tempo, la Chora platonica, un elemento primordiale oscuro ed indivisibile, il Sein di Heidegger come trasparenza che fa vedere, attrito che fa muovere, intero che rende possibile la parte, l’etere della millenaria tradizione fisica e metafisica come sostanza che pervade tutto l’universo e dentro la quale si muovono i corpi, compresa la luce. Ed infine, in contrapposizione al pensiero filosofico occidentale, la vacuità, concetto centrale del buddhismo.

Se la sostanza è per cosí dire piena, ricolma di sé, Sunyata (vacuità) indica invece un movimento di espropriazione, ovvero svuota l’ente che si ostina in sé stesso, che si irrigidisce in sé stesso o in sé stesso si chiude. Lo immerge in un’apertura, in un’aperta vastità. Nel campo della vacuità nulla si condensa in una massiccia presenza. Nulla si basa esclusivamente su sé stesso. Il suo movimento sconfinante ed espropriante raccoglie il monadico per-sé in un rapporto di reciprocità. La vacuità non rappresenta però un principio genetico, una causa prima da cui sorgerebbe ogni ente, ogni forma. Non le è insita alcuna potenza sostanziale da cui scaturirebbe un effetto e nessuna frattura ontologica la solleva in un ordine superiore dell’essere. Non delinea alcuna trascendenza precedente l’apparizione delle forme. Forma e vuoto stanno sullo stesso piano dell’essere. Nessun dislivello dell’essere separa la vacuità dall’immanenza fenomenica. Il vuoto o il nulla del buddhismo non è dunque una semplice negazione dei fenomeni, o una forma di nichilismo o di scetticismo. Rappresenta piuttosto un’estrema affermazione dell’essere. Soltanto la delimitazione propria della sostanza, che crea tensioni oppositive, è negata. L’apertura, la gentilezza del vuoto significa anche che l’ente di volta in volta presente non solo è nel mondo, ma che nel suo fondo è il mondo, che nel suo strato profondo respira le altre cose o procura loro lo spazio di soggiorno. Cosí in una cosa abita il mondo intero.

n questo racconto fotografico si cerca di contrapporre i due pensieri filosofici, prima quello occidentale, gli scatti degli spazi di aggregazione, delle piazze, i mercati, i bar, la litoranea, durante il covid sono stati depauperati del loro significato e sono divenuti spazi liminali, consegnandoci un senso di vuoto interiore, uno smarrimento che ha lasciato cicatrici in tutti noi; nella seconda parte le enormi distese del Ladakh che, nel loro essere disabitate, tutto suggeriscono fuorché uno svuotamento del loro significato e con il loro vuoto trasmettono al contrario pienezza.

Parafrasando Borges: ‘Il vuoto è una tigre che mi divora, ma io sono quella tigre’.

Marzia de Tavonatti

Marzia de Tavonatti nasce sulle sponde del lago d’Iseo, studia prima psicologia e in seguito filosofia, ma è durante i due anni vissuti a Monaco di Baviera che si appassiona definitivamente alla fotografia. Inizia proprio in Germania la collaborazione fotografica con la scuola di danza ‘Iwanson School of Contemporary Dance’.

In seguito partecipa alla realizzazione del documentario dedicato a ‘The Floating Piers’, opera dell’artista Christò, che renderà il lago d’Iseo celebre in tutto il mondo. Appassionata di reportage e fotogiornalismo, i suoi scatti riflettono uno stile realistico e senza fronzoli, fotografie che cercano di arrivare all’ontologia dell’immagine. Negli ultimi anni ha pubblicato il libro ‘Lavati le mani’ ed ha esposto, tra gli altri, nel Museo Civico Gianni Bellini di Sarnico, nell’Opificio dello Studio Piccitto, nel Castello Visconteo Sforzesco, durante la manifestazione ‘un Mandala per Vigevano’ e a San Felice del Benaco durante il ‘Felix Foto Fest’.

Collabora da anni con la rivista d’arte ‘àinas’.

Fondazione l’Arsenale di Iseo

Situato nel cuore del centro storico di Iseo, l’Arsenale è uno spazio espositivo che ospita mostre ed eventi culturali che spaziano dalla produzione artistica del territorio a personali e collettive che hanno come scopo la valorizzazione dell’arte contemporanea.

Dalla sua nascita ad oggi l’ente ha prodotto mostre ed esposizioni realizzando uno straordinario cammino che non ha eguali nel percorso culturale della Provincia di Brescia.

La sua collezione permanente si compone di oltre 140 opere firmate da 110 artisti che offrono al visitatore un frammento significativo della storia artistica e culturale del territorio, dalla seconda metà del secolo scorso a oggi.

A partire da settembre 2014, la Fondazione l’Arsenale offre a visitatori, studiosi e appassionati d’arte la possibilità di consultare i volumi che fanno parte del proprio archivio: una raccolta di circa tremila pubblicazioni che includono cataloghi e libri d’arte donati negli anni da privati e dagli stessi autori.

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale e turistica assunte dall’Ente Fondatore, le finalità di conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni storici e culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione e valorizzazione di organismi e attività turistiche e culturali nel rispetto dell’origine culturale dei luoghi. Nell’ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi: la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività turistiche; l’organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere; l’organizzazione di eventi e attività culturali, anche connessi a beni museali di interesse locale, regionale e nazionale e l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

Tra le recenti attività dedicate ai giovani si evidenziano: Silvia Inselvini. Érebos e Valery Franzelli, Serena Nicolì, Valentina Regola /biànco/, a cura di Melania Raimondi e Camilla Remondina; Fabio Lombardi. Thanatomorphose a cura di Alice Vangelisti; Fare i conti con il rurale. Edoardo Caimi, Marina Cavadini, Lucia Cristiani, Alice Faloretti, Oliviero Fiorenzi, Manuel Gardina, Nicola Ghirardelli, Edoardo Manzoni, Giorgio Mattia a cura di Arnold Braho in collaborazione con Camilla Remondina; Duccio Guarnieri. Grey dust e Tiziano Ronchi Tracce. Mycosium a cura di Camilla Remondina.

IL PESO DEL VUOTO – personale di Marzia de Tavonatti – inaugurazione ore 16 sabato 27 gennaio- Arsenale Iseo

Apertura dal 27 gennaio al 3 marzo: giovedì e venerdì 15-18; sabato, domenica e festivi 10:30-2:30; 15-18.