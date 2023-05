Il Paese delle Storie: confermato il festival letterario di Albosaggia

mercoledì, 17 maggio 2023

Albosaggia (Sondrio) – Di fronte all’ondata di maltempo che sta flagellando il centro Italia, con previsioni meteo di pioggia anche per i prossimi giorni, il comitato organizzatore dell’evento – festival letterario “Il Paese delle Storie” di Albosaggia (Sondrio) ha deciso di aprire le porte dell’antico palazzo comunale per ospitare in un’unica location tutti gli appuntamenti in calendario, evitando così cancellazioni o riduzioni del programma. Dunque apertura confermata per venerdì 19 maggio – alle 17:30 – con apericena (prenotazione al seguente link: https://bit.ly/apericenapaesestorie2023 ) e anteprima pomeridiana per i bambini delle scuole.

Numerose e diversificate le opportunità da non perdere fino a domenica con il tema delle streghe e della stregoneria a fare da filo conduttore: dai salotti letterari al concorso delle pile della legna con gli itinerari della paura; dai laboratori per i ragazzi al canto, il teatro e la danza; ancora: le narrazioni in dialetto, la scultura del legno e la discussione fra esperti sul fronte dello sviluppo dei territori di montagna.

La programmazione è consultabile al link: https://www.fondazionealbosaggia.it/eventi/il-paese-delle-storie-2023