Franciacorta Terra d’Incanto: a Cazzago speciale serata dell’Associazione In Vino Veritas

sabato, 17 giugno 2023

Cazzago San Martino (Brescia) – L’associazione In Vino Veritas, presieduta da Mariuccia Ambrosini, inaugura una nuova iniziativa, nata sulla falsa riga degli storici cenacoli letterari in auge nella Franciacorta dell’800, come per esempio quello di Paolina Calegari a Palazzo Torri a Nigoline di Corte Franca, dove tra gli ospiti vi erano Giovanni Pascoli, Giosuè Carducci e, tra gli altri, il vescovo Geremia Bonomelli. Non meno noto fu quello dei Dandolo ad Adro dove Ermellina Maselli Dandolo ospitava personaggi del calibro di Arrigo Boito, Emilio Praga, Aleardo Aleardi, Gabriele Rosa e Giuseppe Verdi, solo per fare qualche nome.

Mariuccia Ambrosini e In Vino Veritas, per il 2023, non hanno voluto limitarsi alla tradizionale calendarizzazione dell’anno culturale dell’associazione, che il 3 settembre a Rovato culminerà con il Premio Franciacorta, il più importante evento di questo tipo che si svolge nel territorio noto per le sue bollicine, per i castelli, le ville e gli edifici religiosi oltre che per i paesaggi incantevoli.

Quale location, dunque, meglio del Castello Orlando di Bornato di Cazzago, messo a disposizione dalla Contessa Luisa Orlando e dalla sua famiglia, per dissertare di: “Franciacorta Terra d’Incanto”, ma anche per premiare 21 tra scrittori (13), registi (1), drammaturghi (1), comunicatori (3 staff) e attori bresciani e bergamaschi (1), che si sono distinti nel tempo e che nell’’anno di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023 meritano di essere messi in luce. Saranno anche insignite di un riconoscimento quattro persone che hanno lavorato per fare conoscere e tutelare il Serbino e la Franciacorta.

La serata sarà caratterizzata anche da momenti di musica e poesia e dal contributo dei membri di “Testimonanze Franciacorta”: Angelo Brumana, Giovanni Quaresmini e Alberto Fossadri.