Franciacorta: Etno-Tracce, V edizione di world music

mercoledì, 23 agosto 2023

Erbusco – Torna Etno-Tracce, V edizione di world music sul territorio bresciano. Dal 26 agosto all’8 settembre 2023 la Franciacorta si trasformerà in un’esplosione di suoni con la matrice comune della contaminazione. Una linea precisa che il festival segue a partire dalla prima edizione del 2019 e che ha dato il via a una serie di avventure musicali «architettate» dal direttore artistico Marco Tiraboschi. Allora allontaniamoci dagli aridi lidi degli stili musicali «codificati» per lasciarci andare all’avventura nell’alto mare della contemporaneità, alla ricerca di un suono fresco e innovativo.

Il programma è vario e stimolante, fatto di musiche che trovano matrice in vari luoghi del mondo, ma anche ricco di eventi rivolti al territorio, alla scoperta del patrimonio artistico, alle pubblicazioni editoriali e alla didattica per i bambini.

Un ribollente calderone di idee che negli anni ha ampliato la propria rete di collaborazione che oggi coinvolge i Comuni di Erbusco, Cologne, Passirano, Corte Franca e Rodengo Saiano, Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, la Fondazione della Comunità Bresciana e la Fondazione Asm. In occasione del quinto anniversario, Etno-Tracce ha deciso di festeggiare offrendo la partecipazione gratuita a tutti i concerti.

L’internazionalità del festival è sottolineata in particolare dalla partecipazione dei Pulcinella quartet, formazione riconosciuta a livello europeo che ha base a Tolosa, in Francia. Yatra project è invece un gruppo guidato dal noto violinista Jamal Ouassini e comprende musicisti provenienti dal Marocco, dall’India e dal Libano.

I salentini Almoraima propongono un’ interessante fusione mediterraneo-andalusa, il trio Parrinello/Dimonte/Darsìnos un piacevolissimo etno-jazz dalle raffinate atmosfere rarefatte, i giovanissimi Terra Mater propongono una musica al confine tra l’antico e il folklore. Ad ospitare i concerti di Etno-Tracce saranno, come sempre, palazzi, borghi ed edifici storici, luoghi eloquenti che porteranno lontano, nel passato.

Alla conferenza sono intervenuti: Emanuele Moraschini, Presidente dell Provincia di Brescia, Marco Tiraboschi, Direttore artistico di Etno-Tracce in Franciacorta, Stefano Zeni, consigliere Alchechengi A.p.s.-E.t.s., Renata Pangrazio, Consigliera, Assistenza alle persone, del Comune di Erbusco, Santino Maffessoni, Assessore alla cultura del Comune di Rodengo Saiano, Giuseppe Bonardi, Assessore alla cultura Comune di Cologne.

“La Provincia di Brescia è da sempre attenta alle iniziative culturali volte alla promozione e valorizzazione del territorio. Per questo motivo – ha dichiarato il presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini – anche quest’anno, siamo stati felici di poter dare il patrocinio alla nuova edizione di Etno-Tracce, un festival itinerante che, attraverso eventi musicali, punta a far conoscere generi internazionali diversi, mettendo al centro il territorio della Franciacorta. Grazie allo spirito creativo di enti e associazioni, la nostra provincia sta diventando a tutti gli effetti un incubatore culturale e culla di un sempre più ricco panorama di rassegne, festival e manifestazioni di cui andare fieri. Il ricco programma di Etno-Tracce, fatto di concerti, visite guidate e laboratori ne è un brillante esempio. Sono sicuro che anche la nuova edizione saprà affascinarci e trasportarci in altri mondi, permettendoci di scoprire il territorio provinciale da una prospettiva diversa e inedita.”

IL PROGRAMMA

Sabato 26 agosto, ore 21 – Erbusco, via Castello (piazzetta della Pieve)

In caso di pioggia al Teatro Comunale di via G. Verdi 55

PULCINELLA QUARTET

Un’esplosione di Jazz, tango, musette e rock

Dalla Francia alla Franciacorta: arriva da Tolosa la coinvolgente live band che infiamma il palco con la sua musica polimorfa senza confini. I Pulcinella suonano un jazz onnivoro, amante del rock, del tango, del musette, della musica elettronica, balcanica e funk. Suoni che si uniscono al rock progressivo per un’esibizione di grande coinvolgimento. Calcano la scena internazionale da 18 anni e si sono esibiti in prestigiosi festival, dal Guatemala al Vietnam. A Erbusco si esibiranno in un repertorio di suoni mutanti.

Ferdinand Doumerc: sassofono, flauti, voce

Florian Demonsant: fisarmonica, organo Elka, voce

Pierre Pollet: batteria e voce

Jean-Marc Serpin: contrabbasso e voce

Giovedì 31 agosto, ore 21 Colombaro di Corte Franca, palazzo Barboglio, via Castello 1

(In caso di pioggia all’Auditorium “1861 Unità d’Italia” in piazza Carlo Cattaneo)

TERRA MATER Il mare che canta – suoni del Mediterraneo

L’ensemble Terra Mater è composto da cinque giovani polistrumentisti interessati al patrimonio sonoro delle culture mediterranee e al repertorio medioevale europeo. “Il mare che canta” è il progetto con il quale si esibiranno a Etno-Tracce, esplorando i fenomeni di contaminazione e incontro fra culture e lingue diverse che hanno storicamente caratterizzato il Mediterraneo, dall’Andalusia al Levante, passando attraverso Italia, Maghreb e Balcani. Apprezzato per la ricerca e l’esecuzione della musica dell’antichità, l’ensemble si è cimentato con successo anche in diversi progetti artistici in dialogo con il teatro.

Angela Centanin: voce

Irene Benciolini: violino, viola, santur, voce

Ruben Medici: oud, bouzouki, chitarra acustica, chitarra classica, violino, viola

Nicola Benetti: fisarmonica, chitarra classica, setar, kantele, duff, darbouka, riq, voce

Francesco Trespidi: duff, darbouka, riq, musette, kaval, bansuri, whistle, flauti dolci

Domenica 3 settembre, ore 21 Rodengo Saiano, Auditorium San Salvatore, via Castello 2 B

PARRINELLO, DIMONTE E DARSINÒS (TRIO)

Una moltitudine di colori tra world music e jazz

Quanto una melodia può trasformarsi prima di tradire le radici che le hanno dato vita? È la domanda che si e ci pone il trio, nato dopo lunghe collaborazioni nei generi più disparati.

Nasce così l’esigenza di sperimentare e sperimentarsi nell’atto creativo, omaggiando la tradizione, i suoi suoni e i suoi interpreti, creando infine un contenitore che accolga le composizioni originali del trio. Una formazione squisitamente jazzistica (flicorno/voce, contrabbasso e percussioni) che non si pone limiti stilistici ma che abbraccia una moltitudine di colori e timbri. Dal canto sul tamburo all’utilizzo di loop.

Giovanni Parrinello: tromba, voce, chitarre

Giuseppe “Pippi” Dimonte: contrabbasso

Alessandro Darsinòs: percussioni tradizionali del Mediterraneo

Giovedì 7 settembre, ore 21 Passirano, cortile del Municipio, piazza Europa 16

(In caso di pioggia al teatro Civico, via Garibaldi 5)

JAMAL OUASSINI – YATRA PROJECT

Viaggio musicale dall’India al bacino del Mediterraneo

Yatra, che in hindi significa “viaggio” o “passaggio da un luogo ad un altro più lontano” è un progetto nato dall’incontro tra il violinista marocchino Jamal Ouassini e il liutista Ghazi Makhoul con alcuni maestri indiani. Dà vita a forme musicali della tradizione araba, nord africana e greca, arrangiate e arricchite con sonorità indiane e musiche originali. Un concerto che lascia ampio spazio all’improvvisazione dove, con naturalezza e semplicità, il liuto dialoga con le tabla indiane, il violino e il sitar indiano con il canto arabo e hindi, alternati da intensissimi assoli di percussioni indiane e arabe. Un viaggio immaginario nello spazio e nel tempo alla ricerca del legame ancestrale che lega tutti i popoli.

Jamal Ouassini: violino, voce e percussioni

Ghazi Makhoul: liuto e canto

Ashanka Sen: sitar indiano

Arup Kanti Das: tabla indiane, effetti e voce

Venerdì 8 settembre, ore 21 Cologne, cortile del Municipio, piazza Garibaldi 31

(In caso di pioggia al Teatro Parrocchiale, via Martinelli 22)

ALMORAIMA

Echi arabo-andalusi

Le sonorità arabo-andaluse, ispirazione madre e rotta lungo la quale corre il viaggio di Almoraima, cucite ad altri echi del Mediterraneo e alle tradizioni musicali delle terre d’origine dei componenti della band, si intrecciano ad arrangiamenti jazz. Sonorità medio orientali in cui si riconoscono differenti tasselli musicali, impressioni e suggestioni. Un mosaico di melodie intimiste che, talvolta, rivelano lampi di pura poesia e di visioni fantastiche, trasmutate magicamente in note, dominate da una natura che, a tratti, sembra ancora primordiale e sorprendentemente selvaggia.Massimiliano Almoraima: oud

Saleem Anichini: viola e violino

Giovanni Ceresoli: chitarra flamenco

Matteo Resta: basso elettrico

PROGRAMMA EVENTI COLLATERALI

Sabato 26 agosto, ore 19,45 – Erbusco

VISITA GUIDATA AL BORGO MEDIEVALE

(castello e pieve di Santa Maria – XIII secolo)

A cura di ArteconNoi

L’incanto della Pieve e del Borgo Medievale di Erbusco all’imbrunire. In collaborazione con ArteconNoi, una visita guidata alla bellissima pieve di Erbusco e al Borgo. Custodi di affreschi e architettura dal gusto antico, perfettamente conservati.

Giovedì 31 agosto, ore 19,45 – Colombaro di Corte Franca

VISITA GUIDATA ALLA CHIESETTA DI SANT’AFRA (XII sec)

A cura dell’Ing. Valsecchi.

Nel centro storico di Colombaro, graziosa frazione di Corte Franca, si trova una piccola chiesetta donata nel 2009 dalla famiglia Barboglio al Comune.

Sant’ Afra recentemente è stata oggetto di un importante restauro, sia esterno che interno. Ma cosa custodisce? Lo potrete scoprire nella visita guidata a cura dell’ingegner Valsecchi.

Giovedì 31 agosto, ore 20,30 – Colombaro di Corte Franca

BREVE CONCERTO DEL CHITARRISTA LORENZO OTTAVIANI

Musiche di Tansman, Turina, Ponce

Il giovane chitarrista bresciano, diplomato al conservatorio Luca Marenzio di Darfo, aprirà il concerto dell’ ensemble Terra Mater con una breve esibizione. In repertorio musiche di autori del Novecento che hanno attinto al folklore come Tansman, Turina e Ponce

Martedì 5 settembre, ore 20,30 – sala civica, piazza di Franciacorta

Corte Franca

PRESENTAZIONE DI PETALI E ZOCCOLI

Opera bilingue arabo italiana di Amarji (Siria)

A cura di Lamantica Edizioni

Amarji, pseudonimo di Rami Youness, è un poeta e traduttore siriano. Ha pubblicato 8 libri di poesia e ha tradotto in arabo opere di Leopardi, Campana, D’Annunzio, Pirandello, Pasolini, Bufalino e altri. “Petali e zoccoli” pubblicato da Lamantica, casa editrice bresciana, è una raccolta di aforismi del poeta, portavoce della propria cultura millenaria.

Giovedì 7 settembre, ore 16 – portico del palazzo municipale a Passirano

ESPLORATORI DI TRACCE

Laboratorio artistico-sensoriale per bambini dai 5 ai 12 anni

A cura di Federica Jeanne de Luca.