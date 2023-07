Festa delle luci a Monte Isola: acceso il “Terzo paradiso”

domenica, 9 luglio 2023

Monte Isola (Brescia) – Acceso il “Terzo paradiso”, Monte Isola illuminata con Michelangelo Pistoletto che ieri sera ha acceso l’iconico simbolo dell’infinito sul Sebino. Sul lungolago tra Peschiera Maraglio e Sensole sono state accese Floating Ballerina e Ballerina Sequence, le due opere simbolo di Angelo Bonello, già esposte in occasione di Light is Life.

Festa delle Luci A2A, in cui l’immagine della ballerina classica è intesa come icona di bellezza ed eleganza esteriore, ma anche emblema della dura disciplina necessaria per avvicinarsi ad un ideale di perfezione che costa sacrificio. Le 20 silhouette di Ballerina Sequence, installate sulla riva, stringono un serrato dialogo con la Floating Ballerina, creando una danza suggestiva. L’opera esalta anche l’artigianalità e la connessione tra individuo e società, uomo e pianeta: realizzato con materiali di riciclo, il “Terzo Paradiso” vuole essere un segno tangibile di rinascita infinita e un gesto di innovazione sociale che promuove il cambiamento con consapevolezza. L’acquisto del catalogo della Festa delle Luci A2A di Brescia e Bergamo – realizzato da Electa, con le foto di Alberto Petrò e Andrea Gilberti, la narrazione di Angelo Bonello, Nicolas Ballario e degli artisti coinvolti – contribuirà a sostenere i progetti di Fondazione Banco dell’energia per aiutare famiglie in difficoltà.

In occasione dell’evento, Navigazione Lago d’Iseo ha potenziato il servizio sulla tratta Monte Isola-Peschiera Maraglio-Sulzano; i battelli saranno continui fino alle 2 di notte per proseguire come di consueto “a chiamata” secondo l’orario in vigore.

Per le corse del servizio di linea, sulla tratta Iseo-Peschiera Maraglio-Sensole sarà obbligatorio prenotare il rientro da Monte Isola dopo le ore 20 di venerdì, sabato e domenica, in particolare oggi, domenica 9, quindi il 14, 15, 16, 21, 22, 23 luglio. Le corse interessate sono la 57, partenza da Peschiera Maraglio alle 21:10 e da Sensole alle 21:20, e la corsa 59, partenza da Sensole alle 22:20 e da Peschiera Maraglio. alle 22:30. I viaggiatori potranno effettuare la prenotazione acquistando online il biglietto di andata e ritorno fino alle ore 24 del giorno precedente il viaggio oppure potranno effettuare la prenotazione “last minute” presso la biglietteria di Iseo.

Inalterato il servizio traghetti sulla tratta Sale Marasino-Carzano. Inoltre l’Agenzia del TPL di Brescia, il Comune di Monte Isola e A2A hanno organizzato una navetta gratuita Iseo-Sulzano tra le 20 e le 2 di notte con partenza da Iseo dal parcheggio Sassabanek lungo la provinciale per Rovato.

Grazie al servizio attivato, i passeggeri che percorrono la tratta Iseo-Peschiera via nave in andata, possono rientrare a Sulzano col traghetto Monte Isola-Peschiera Maraglio-Sulzano e raggiungere Iseo con la navetta attiva sino alle ore 2 di notte.

di A. Pa.