Ferragosto nei castelli del Trentino: mostre, rievocazioni e attività per famiglie

lunedì, 14 agosto 2023

Trento – Ferragosto nei castelli del Trentino: Mostre, attività per famiglie, rievocazioni storiche e apertura straordinaria di tutte le sedi oggi – lunedì 14 – e domani 15 agosto.

Ecco le iniziative previste:

Castel Caldes: spettacolo per famiglie domenica 20 agosto ore 15 e 16.30

LA LEGGENDA DI OLINDA – Piccolo spettacolo a cura de ‘Il teatro delle Quisquilie’ con Massimo Lazzeri, narratore, e con Adele Pardi al violoncello.

Una leggenda, ambientata proprio nel castello di Caldes, narra l’amore contrastato tra la giovane Olinda e il menestrello di corte Arunte: una storia che intreccia immaginario e realtà storica.

Castel Beseno: rievocazioni storiche – sabato 19 e domenica 20 agosto

ARMIGERI AL CASTELLO

Padiglioni e tende, armi e stendardi, abbigliamento ed attrezzature ricreano ogni fine settimana la vita quotidiana del tempo e l’atmosfera degli assedi e delle battaglie. Le animazioni, che prevedono la presenza di una decina di re-enactors con relativo accampamento, si tengono nelle giornate di sabato e domenica fino al 27 agosto con appuntamenti di dimostrazioni previsti alle 12, alle 14 e alle 16. Nei due giorni di attività si alternano gruppi di rievocazione storica e il Bastione Sud del castello diventa così teatro delle dimostrazioni, degli addestramenti e delle spiegazioni al pubblico.

Castel Stenico: rievocazioni storiche sabato 19 e domenica 20 agosto

L’ARTE DELLA CACCIA E DELLA FALCONERIA

Esibizioni di falconieri e dimostrazioni di addestramento dei volatili a Castel Stenico. Nel corso delle due giornate vengono proposte tre esibizioni alle 12.00 , alle 14.00 e alle 16.00. I visitatori sono aiutati a conoscere i rapaci presenti nel nostro territorio, purtroppo a rischio di estinzione a causa della minaccia continua dell’uomo e dell’ambiente.

GIOCOSAmente in MUS EO

Castel Beseno: martedì 15 agosto ore 10-17 – ASSALTO AL CASTELLO

Castel Stenico: mercoledì 16 agosto ore 15 – STORIE DA CASTELLO

Castel Thun: giovedì 17 agosto ore 15 -IN VISITA A CORTE

Castello del Buonconsiglio: venerdì 18 agosto ore 15 -diCASTELinCASTELLO

Attività di scoperta e animazione rivolte alle famiglie, che vogliono conoscere divertendosi e condividere assieme un’esperienza al museo.

Castel Stenico: concerto – mercoledì 16 agosto ore 21

CONVERSAZIONI… PIU’ PIANO:

Contrappunti, da Giordano Bruno alle neuroscienze

Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio, pianoforte a quattro mani

Angela Demattè, voce recitante

Musiche di J. S. Bach

Aria: un’indagine su Bach. Un’indagine giocosa. A volte irriverente, molto seria e commovente. Con variazioni di Giordano Bruno. Fughe sullo stile di Achille Campanile. Un’indagine che cerca di capire cosa rende straordinaria una speculazione musicale rispetto ad un’altra. Ultimo crescendo sulle neuroscienze… e si torna all’Aria.

Castello del Buonconsiglio: cinema sotto le stelle – venerdì 18 agosto ore 21.30

CODICE GENESI: Usa, 2010 – Azione, thriller – T117’ – regia di Albert Hughes, Allen Hughes con Denzel Washington, Mila Kunis, Gary Oldman, Jennifer Beals.

In un’America devastata dall’ultima guerra, un uomo attraversa il paese lottando per sopravvivere. Quest’uomo detiene un potere straordinario.

Castello del Buonconsiglio: concerto – sabato 19 agosto ore 16

ROMANTICISMO TRA SACRO E PROFANO – Concerto della Corale Monteverdi di Cles con il Coro Laboratorio Musicale di Ravina e la Làmus orchestra nel quale verranno eseguite straordinarie pagine del Romanticismo musicale, tratte dal repertorio profano e sacro, quali la “Sinfonia nr.3 in La minore” di Felix Mendelssohn e la Messa in Re Maggiore per soli, coro, organo e orchestra di Antonin Dvorak. Protagonisti del concerto saranno il coro, formato dall’unione di due realtà corali per un totale di circa 70 coristi e l’orchestra di circa 35 strumentisti formata per l’occasione.

Castello del Buonconsiglio: “I volti della sapienza. Dosso e Battista Dossi nella biblioteca di Bernardo Cles” e “Sergio Perdomi (1887-1935). Il fotografo della Venezia Tridentina”.

Castel Caldes: “Bartolomeo Bezzi 1851-1923. Scene di vita quotidiana ׀ ritratti ׀ vedute”

Castel Stenico: “Incontri in Giappone. Le fotografie di Felice Beato e le raccolte di Giuseppe Grazioli”.