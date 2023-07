Cultura e gastronomia: in Valle Camonica l’iniziativa “Il gusto della lettura”

mercoledì, 26 luglio 2023

Breno (Brescia) – Una proposta per gli amanti della lettura e farà venire voglia di leggere agli appassionati di cucina: è “Il gusto della lettura”, che occuperà il mese di agosto con quattro appuntamenti dedicati ai picnic con l’autore e proseguirà tra settembre e marzo 2024 con i laboratori di degustazione e scrittura.

“Il gusto della lettura” è promosso dal Sistema Bibliotecario di Valle Camonica insieme all’Associazione Ristoratori Valle Camonica – Sebino, e alla Cooperativa Il Leggio, che gestisce molte biblioteche del territorio, con il supporto finanziario di Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Per il libro e la lettura”. Il progetto si svolge sotto il coordinamento e la direzione scientifica di Gabriele Sassone.

L’INIZIATIVA – I pic-nic all’aperto prevedono la partecipazione di scrittori ed esperti che condurranno i partecipanti dentro la storia dell’alimentazione, della cucina bresciana, delle tipicità del territorio. Al contempo si potranno degustare alcuni prodotti del territorio, presentati e preparati dai più abili ristoratori camuni.

I picnic, organizzati dalla cooperativa Voilà, seguono il format di successo #voilàpicnic: sono inseriti in contesti suggestivi, hanno tutti inizio alle ore 18:30 e prevedono un “extra”, ovvero una visita guidata gratuita a un sito o a un bene del paese che ospita l’evento. Questo per rafforzare il connubio tra alimentazione, cucina e cultura.

La prima serata all’aria aperta si terrà venerdì 4 agosto nel Parco di Villa Guidetti a Borno. Riccardo Lagorio parlerà di “I formaggi e il mais nero spinoso”, con la proposta extra della visita al Museo Fotografico.

Si continuerà il 18 agosto presso il Castellino di Artogne, dov’è atteso Marino Marini per “La carne e le sue trasformazioni”. Si potrà effettuare la visita guidata dalla piazza del paese alla località Castellino.

Giovedì 24 agosto l’appuntamento sarà in località Villincampo di Sonico, per parlare di “La gastronomia della Valle Camonica tra i tesori bresciani” con Silvano Nember. Un “extra” molto suggestivo sarà la visita in notturna al “Coren de le Fate”.

Ultimo picnic con l’autore venerdì 15 settembre al Castello di Cimbergo, luogo in cui Massimo Montanari, il più importante storico dell’alimentazione italiano, tratterà di “La castagna e le erbe”, con successiva visita alla scoperta della rocca.

La partecipazione è gratuita per i giovani tra i 18 e i 35 anni mentre per tutti gli altri è di 15 euro a persona. Info e prenotazione (obbligatoria) tramite WhatsApp al numero 379.2779305 o dal sito www.cooperativavoila.it.

IL GUSTO DELLA LETTURA – Da settembre 2023 a marzo 2024, anche le biblioteche della Valle Camonica apriranno le loro porte a “Il gusto della lettura”. Lo faranno con il contributo di Alessandro Bertante, Sara Loffredi e Stefano Valenti, tre importanti esponenti della scrittura contemporanea in Italia, che, affiancati da alcuni dei più talentuosi chef attivi sul territorio della Valle Camonica, aderenti all’Associazione Ristoratori camuno-Sebini, condurranno degli appuntamenti, a cadenza mensile, in cui verranno esplorate le principali caratteristiche del sapore: dall’amarognolo al dolciastro, dal piccante al sapido, dal morbido al pungente, per un totale di 12 parole chiave.

In queste occasioni si assaggeranno piatti e ingredienti speciali, si condividerà il piacere della degustazione, si leggeranno testi sorprendenti e ci si divertirà, attraverso rinnovate forme di scrittura, a realizzare un dizionario collettivo di esperienze intorno al cibo e ai libri.

L’iniziativa è diretta dallo scrittore Gabriele Sassone e accompagnata dalla prestigiosa rivista culturale Limina.

Il calendario di presentazione del progetto prevede: il 18 settembre il primo incontro presso la Biblioteca di Breno con Alessandro Bertante; il 19 settembre presso la Biblioteca di Darfo Boario Terme con Sara Loffredi e il 26 settembre presso la Biblioteca di Edolo con Stefano Valenti.

I Laboratori di degustazione e scrittura si terranno poi da ottobre 2023 a febbraio 2024, saranno gratuiti e a numero chiuso, con priorità riservata ai giovani tra i 18 e i 35 anni.

Ci si potrà iscrivere solo dopo le serate di degustazione mentre per informazioni è già attiva la mail info@ilgustodellalettura.it

Gli autori coinvolti nel corso

Alessandro Bertante è nato ad Alessandria nel 1969. Fra i suoi romanzi ricordiamo Al Diavul, Nina dei lupi, finalista Premio Strega e Gli ultimi ragazzi del secolo, vincitore del Premio Selezione Campiello, giuria dei letterati. Il suo ultimo romanzo è Mordi e fuggi (2022 Baldini & Castoldi), ancora in finale al Premio Strega. È Course Leader Senior del Trienno di Cinema e Animazione, presso NABA. Instagram: @alessandrobertante

Sara Loffredi è autrice Einaudi (“Fronte di scavo”, 2020) e Rizzoli (“Sete”, 2023). Formatrice, ha realizzato il progetto Sana e robusta Costituzione per portare nelle scuole il racconto del diritto. Ha collaborato come docente con la scuola di scrittura Belleville, con NABA, l’Università Parthenope, ISPER e altri enti pubblici e privati. Instagram: @sara_loffredi_abigaille

Stefano Valenti, valtellinese, si è dedicato alla traduzione letteraria ultimati gli studi artistici. Il suo romanzo d’esordio, La fabbrica del panico

(Feltrinelli 2013), ha vinto il Premio Campiello Opera Prima 2014, il Premio Volponi Opera Prima 2014 e il Premio Nazionale di Narrativa Bergamo 2015. Ha ancora pubblicato con Feltrinelli Rosso nella notte bianca (2016), Premio Volponi 2016. Instagram: @stefanovalenti_

Gabriele Sassone insegna Critical Writing presso Naba. Collabora con Il Foglio e diverse riviste culturali. Nel 2021-22 è scrittore in residenza per Ca’Mon, Centro per l’arte e l’artigianato della montagna, a Monno. Con Uccidi l’unicorno (Il Saggiatore 2020), il suo primo romanzo, ha vinto la XXVIII edizione del Premio Letterario Giuseppe Berto.