Cristina Alziati vince l’edizione 2023 di PontedilegnoPoesia

domenica, 30 luglio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Cristina Alziati di Bolzano ha vinto l’edizione 2023 di PontedilegnoPoesia, premio nazionale di poesia edita. In mattinata si è svolta nella sala consiliare di Ponte di Legno (Brescia) la cerimonia conclusiva (sotto i video) del premio di poesia, promosso per la 14esimo anno da Mirella Cultura.

VIDEO

VIDEO

Alla cerimonia, oltre ai finalisti Cristina Alziati (con l’opera “Quarantanove poesie e altri disturbi”, Marcos y Marcos), Tiberio Crivellaro (“Tormente”, DiFelice Edizioni) e Maura Del Serra (“Ali straniere”, Newton Compton), Agnese Fabbri (“Stagioni”, InternoLibri Edizioni), Baldo Meo (“Pareri sul mondo oscuro”, puntoacapo) e Silvio Raffo (“Il taccuino del recluso”, InternoPoesia Edizioni).

Erano presenti Andrea Bulferetti, patron del premio PontedilegnoPoesia, il sindaco Ivan Faustinelli, il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica Sandro Bonomelli, il prefetto di Brescia Maria Rosario Laganà, il generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza Sebastiano Galdino, il tenente colonnello Francesco Tocci del comando provinciale di carabinieri di Brescia, il capitano della Compagnia di Bren, Yuri Abbate, il comandante della Stazione di Ponte di Legno, Maresciallo Capo Federico Geri, il comandante del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Edolo e un folto pubblico.

La cerimonia di consegna dei premi: il PontedilegnoPoesia 2023, stabilito dalla giuria tecnica (Nina Nasilli, presidente, Eletta Flocchini, Giuseppe Grattacaso, Vincenzo Guarracino e Giuseppe Langella), è stata anticipata dall’intervento di Nina Nasilli che ha ricordato “l’alta qualità delle opere (74 ndr.) in concorso”, poi sono stati premiati i vincitori.

Terzo classificato ex aequo Agnese Fabbri con l’opera “Stagioni”, InternoLibri Edizioni” e Baldo Meo con l’opera “Pareri sul mondo oscuro”, puntoacapo; secondo classificato Silvio Raffo con “Il taccuino del recluso”, InternoPoesia Edizioni e la vincitrice Cristina Alziati con l’opera “Quarantanove poesie e altri disturbi”, il premio è stato consegnato dal sindaco Ivan Faustinelli.

Invece il premio deciso con il voto del pubblico – quest’anno intitolato alla memoria di Sandro Farisoglio, amministratore pubblico della Valle Camonica prematuramente scomparso – è andato a Silvio Raffo, mentre il premio Franco Loi-PontedilegnoPoesia alla carriera è stato assegnato a Eugenio De Signoribus, che ha inviato un commovente video di ringraziamento.

Il premio Pontedilegno-MirellaCultura per il sociale è stato assegnato alla Guardia di Finanza per “quanto, oltre all’ordinario, ha rappresentato e rappresenta per un territorio come quello della Val Camonica, in particolare dell’Alta Valle: la partecipazione dei suoi uomini alla Prima Guerra Mondiale, qui conosciuta come la Guerra Bianca perché combattuta in alta quota, oppure oggi l’attività di Soccorso Alpino, fondamentale per le zone montane. Senza dimenticare che, nei gruppi sportivi del Corpo, le mitiche Fiamme Gialle, hanno militato e militano tanti campioni di questa regione”.

Ha ritirato il premio dalle mani del presidente di MirellaCultura, Andrea Bulferetti, e del prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà, il generale di Corpo d’SArmata Sebastiano Galdino, comandante in seconda della Guardia di Finanza. “Per noi questo riconoscimento ha un particolare significato anche perché qui viene celebrata la poesia – ha commentato il generale Galdino –. In questa circostanza ravvisiamo un’espressione di gratitudine che ci incoraggia a fare sempre di più”.

Al termine l’intervento del patron del premio di poesia, Andrea Bulferetti, che ha evidenziato “la crescita del PontedilegnoPoesia negli ultimi anni e la presenza di 10 totem con le poesie di artisti di fama nazionale che arricchiscono il paese”.

di An. Pa.