Contributi di Regione Lombardia su attività e beni culturali

mercoledì, 20 marzo 2024

Milano – Contributi regionali a imprese e associazioni che operano nel campo delle attività e dei beni culturali. Regione Lombardia ha predisposto un bando che aprirà il prossimo 3 aprile.

Il consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio Davide Caparini (nella foto) sottolinea: “E’ una grande opportunità per chi opera in diversi ambiti culturali, musei, biblioteche, archivi storici, siti Unesco e aree archeologiche non statali. Regione Lombardia sosterrà i progetti e una sezione del bando è dedicata ai siti Unesco e alla valorizzazione dei sentieri delle Grande Guerra”.

Il bando regionale aprirà alla 10 del prossimo 3 aprile e si concluderà alle 16 del 23 aprile. I progetti devono avere un costo minimo di 7.000 euro e il contributo a fondo perduto sino al 70% e fino ad un massimo di 35.000 euro.

I settori

MUSEI: educazione al patrimonio museale, mostre temporanee, studio e divulgazione del patrimonio museale, progetti di catalogazione dei beni musealizzati.

BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI: promozione della lettura, progetti per rendere le biblioteche degli hub aperti, catalogazione dei documenti, realizzazione di contenuti di divulgazione.

SITI UNESCO E AREE ARCHEOLOGICHE NON STATALI: progetti finalizzati alla diffusione della conoscenza dei beni Unesco e delle aree archeologiche, progetti di educazione al patrimonio culturale.

PATRIMONIO IMMATERIALE: progetti di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, produzione di materiali fotografici o audiovisivi, progetti per la valorizzazione del patrimonio linguistico lombardo

ITINERARI CULTURALI, CAMMINI E PATRIMONIO CULTURALE DIFFUSO: attività di mappatura dei percorsi, progetti finalizzati ad arricchire dei cammini e degli itinerari culturali e alla valorizzazione dei sentieri della Grande Guerra.

DOTAZIONE FINANZIARIA e DIREZIONE GENERALE COMPETENTE: 2.320.000 euro così ripartiti:

MUSEI: 570.000 euro

BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI: 550.000 euro

SITI UNESCO E AREE ARCHEOLOGICHE NON STATALI: 600.000 euro

PATRIMONIO IMMATERIALE: 400.000 euro

ITINERARI CULTURALI, CAMMINI E PATRIMONIO CULTURALE DIFFUSO: 200.00 euro