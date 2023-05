Concerto per Libera di Antonio Perdersoli a Malegno

sabato, 13 maggio 2023

Malegno (Brescia) – Antonio Pedersoli e i musici questa sera – con inizio alle 21 – si esibiranno nella chiesa parrocchiale di Malegno il “Concerto per Libera“. Sarà una serata all’insegna della musica e della legalità e dunque non solo canzoni, ma anche solidarietà perché, nel corso dell’esibizione, è previsto un intervento di Orsolina De Rosa, refe rente per l’associazione Libera Valle Camonica, che illustrerà le attività e gli obiettivi del sodalizio.

Pedersoli eseguire un brano, da lui composto, che sarà cantato dai bambini della scuola primaria di Angone.