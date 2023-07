Cles, serata di musica in ricordo di Gisella Ferrarin e Andrea Lo Vecchio

martedì, 18 luglio 2023

Cles (Trento) – E’ stata presentata l’iniziativa “Caro amico, Ti scrivo“. La serata che si avvicina è legata al CantaCles, una manifestazione che ha affascinato il pubblico per anni, riempiendo la piazza e riscuotendo grande successo. E’ un evento in collaborazione con la Cooperativa Radio Anaunia, il Comune di Cles, la Pro Loco di Cles, il Consorzio Cles Iniziative e la Cassa Rurale Val di Non, Rotaliana e Giovo. La data: venerdì 21 luglio, a partire dalle ore 21, a Cles in Corso Dante, nel cuore del capoluogo noneso.

L’evento è stato presentato (nella foto da sinistra) da Sergio Valentini, Cda di Cooperativa Radio Anaunia; Corrado Seppi, Associazione Lumière MediaLab; Luciano Brisinelli, Direttore artistico; Simone Molignoni, Consorzio Cles iniziative e Lorenzo Paoli, Presidente Pro loco Cles e Apt Val di Non.

Lo scopo principale di questo evento è ricordare, attraverso un percorso musicale, due figure indimenticabili legate al CantaCles: Gisella Ferrarin e Andrea Lo Vecchio, entrambi giurati della manifestazione per quattro anni, che ci hanno prematuramente lasciati.

Durante la serata, sono in programma esibizioni di dieci cantanti che hanno avuto il piacere di conoscere personalmente Gisella e Andrea durante le edizioni passate del CantaCles. I loro nomi sono: Giovanni Balduzzi, Cristiano Corradini, Stefano Giovannini, Gianluca Lorenzin, Giulia Ghezzi, Elisa Olaizola, Federica Pezzoni, Sofia Mucchi, Giada Margoni e Chiara Veronese. Con le loro voci, faranno rivivere le tappe artistiche e i gusti musicali di Gisella e Andrea, regalandoci un’esperienza indimenticabile.

La direzione artistica di questa serata straordinaria è affidata a Luciano Brusinelli, un professionista di grande talento che sarà anche il presentatore dell’evento.

Sul palco ci sarà il gruppo in cui Gisella Ferrarin cantava, un’occasione unica per immergerci nelle emozioni che lei provava durante le sue esibizioni. Inoltre, ci sarà un ospite speciale: Massimo Guerini, grande amico di Gisella Ferrarin, cantante e docente di canto. La sua formazione professionale è avvenuta tra gli Stati Uniti (Broadway) e l’Italia, e vanta collaborazioni di alto livello sia in studio sia dal vivo.

Ha prestato la sua voce come corista e solista per artisti come Laura Pausini (duettando con lei nella canzone “Non me lo so spiegare” durante un concerto a Grado), Enrico Ruggeri, Ron, Lavezzi, Arisa, Curreri, Antonella Ruggiero e molti altri. In studio, ha lavorato con icone come Mina, Iva Zanicchi, Mario Biondi, Alfredo Golino e molti altri ancora. Massimo ha anche partecipato a importanti progetti discografici, come “Voices” di Paolo Di Sabatino con Gino Vannelli, Fabio Concato, Iva Zanicchi, Grazia di Michele, Fabrizio Bosso e molti altri, e “Just Play Life” di Alfredo Golino, che include nomi internazionali come Mina e Cheryl Bentyn dei Manhattan Transfer. Attualmente, si dedica all’insegnamento presso ODV Officina della Voce e al Conservatorio Luca Marenzio di Brescia, dove ha diretto musicalmente il brano “Smile”, cantato dalla talentuosa NOA insieme ai ragazzi del corso di canto pop. Inoltre, è docente di canto pop/rock presso il Conservatorio di Monopoli Nino Rota.

Una serata straordinaria, ricca di musica e di ricordi che resteranno per sempre nel cuore, per celebrare l’eredità di Gisella Ferrarin e Andrea Lo Vecchio e per rendere questa serata indimenticabile.