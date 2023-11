Cles: Cunto della Malparada in scena a Palazzo assessorile

giovedì, 23 novembre 2023

Cles (Trento) – A Cles il 2023 è stato l’anno dei festeggiamenti per la ricorrenza dei 500 anni dalla integrale ricostruzione e consacrazione, da parte del vescovo Bernardo Clesio, della chiesa arcipretale da lui stesso voluta e dedicata a Santa Maria Assunta.

Il calendario di eventi organizzati dall’Amministrazione comunale volge al termine, non prima di aver offerto alla popolazione Clesiana l’ultimo spettacolo in programma: il “Cunto della MALPARADA”, una rappresentazione teatrale alla maniera dei cantastorie medievali per ripercorrere in chiave semiseria la costruzione ed inaugurazione della chiesa principale di Cles.

Sabato 25 novembre alle 17, replica alle 18.15 la compagnia teatrale “Scenari Improvvisi” metterà in scena, nella splendida cornice storica della sala baronale del palazzo Assessorile di Cles, questa rappresentazione teatrale brillante, con la regia di Sandra Mangini e la partecipazione dei trampolieri d’Anaunia e del Gruppo bandistico Clesiano.

Lo spettacolo teatrale, un racconto in commedia delle fasi di costruzione cinquecentesca della Chiesa e della parata medievale di inaugurazione che si immagina ne fosse seguita, riprende la parte teatrale con cui era terminata, il 28 luglio scorso, la grande parata spettacolare che aveva riempito le piazze e le strade di CLES con trampolieri, acrobati, canti, balli ed animali fantastici.

Il pubblico dello spettacolo potrà infatti ripercorrere il ricordo della parata estiva con foto e filmati, visionabili nella galleria predisposta all’interno del Palazzo Assessorile nel percorso che porta al palcoscenico.

“L’amministrazione comunale – afferma Simona Malfatti, assessore alla cultura del Comune di Cles – è grata e orgogliosa di ospitare nuovamente a Palazzo Assessorile la Mal parada di Scenari Improvvisi. Una manifestazione che ha incantato la popolazione quest’estate, ha saputo coinvolgere in un progetto corale e coloratissimo tante associazioni del territorio e ha celebrato i 500 anni della nostra chiesa mantenendo un equilibrio funambolico e prezioso tra profondità e leggerezza”.