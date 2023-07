Cles, concorso fotografico “La chiesa dell’Assunta in tutti i sensi”

domenica, 16 luglio 2023

Cles (Trento) – “La chiesa dell’Assunta in tutti i sensi”, l’Amministrazione comunale di Cles indice un concorso fotografico in occasione delle celebrazioni per i 500 anni (1523-2023) dalla riconsacrazione della Chiesa arcipretale Santa Maria Assunta.

L’obiettivo del concorso è la valorizzazione degli artisti (nella fattispecie degli appassionati di fotografia). Il tema del photo contest è “La Chiesa dell’Assunta in tutti i sensi”, si possono fotografare persone, forme, colori, architetture, opere d’arte, riti, cerimonie, spiritualità, emozioni e si può declinare il tema riflettendo sul senso profondo della chiesa intesa come monumento, edificio e comunità di persone oppure attraverso i cinque sensi, stabilendo un ideale collegamento con la mostra “I sensi della musica” a Palazzo Assessorile. La partecipazione è gratuita ed è aperta alle persone che abbiano compiuto 18 anni di età entro il 15 luglio 2023.