Cles: concerto con gli archi dell’Orchestra Haydn

domenica, 19 novembre 2023

Cles (Trento) – L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, la Scuola di Musica C. Eccher, la Comunità della Val di Non e l’Accademia Internazionale di Smarano, propone un concerto con gli archi dell’ Orchestra Haydn di Bolzano e Trento che si terrà presso l’Auditorium del Polo Scolastico di Cles, mercoledì 22 novembre 2023 alle ore 20.

A dirigere l’Orchestra il violino solista e maestro concertatore Marco Mandolini.

In programma musiche di Antonio Vivaldi: Concerto in sol maggiore per archi e basso continuo “Alla rustica”, RV 151, Concerto g-moll RV 156 für Streicher und Basso continuo, Le quattro Stagioni, op. 8.