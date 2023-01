Capitali della cultura, concertone e festa a Brescia

sabato, 21 gennaio 2023

Brescia – Due città e due province in festa: capitali della cultura 2023. Dopo la standing ovation al teatro Grande di Brescia e al teatro Donizetti di Bergamo per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono iniziate una serie di iniziative che coinvolgeranno l’intero territorio bresciano.

Oggi in piazza a Iseo e Desenzano del Garda, in contemporanea con piazza della Loggia a Brescia e altri comuni bresciani, hanno partecipato all’inaugurazione di Bergamo-Brescia 2023, con gli alunni delle scuole che hanno cantato l’inno ufficiale, mentre dal tardo pomeriggio in una piazza Loggia strapiena ha preso il via il concertone condotto da Ambra Angiolini che ha inaugurato la prima serata di Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura nel cuore della città. Quindi lo spettacolo pirotecnico ad arricchire una serata speciale che rimarrà nella storia.