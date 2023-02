Brescia: i vincitori della XVI edizione del premio di poesia SS. Faustino e Giovita

giovedì, 16 febbraio 2023

Brescia – Ecco i vincitori della sedicesima edizione del Premio di Poesia SS. Faustino e Giovita, promosso dalla Fondazione Civiltà Bresciana. Sorpresa dell’edizione 2023 è la partecipazione degli studenti della scuola Einaudi di Chiari indirizzo Agrario, che, legati alla terra e alle sue tradizioni, hanno subito accolto l’invito a comporre in dialetto, guidati dalla professoressa Alessandra Epis. Tra le composizioni inviate, un premio speciale fuori concorso è andato a Michele Bonassi, autore della poesia La nèbia, per la quale la Fondazione ha omaggiato una serie di libri a lui e alla scuola.

Al premio di Poesia SS. Faustino e Giovita, quest’anno dedicata esclusivamente alla poesia in dialetto bresciano, hanno partecipato in 40 con 72 poesie e la giuria, composta dal presidente Costanzo Gatta, Maria Rosa Bertellini, Alfredo Bonomi, Massimo Lanzini, Milena Moneta e Daniele Squassina, con garante per il Comitato Scientifico della Fondazione Civiltà Bresciana Carla Boroni e garante per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Civiltà Bresciana Clotilde Castelli.

La classifica:

1° premio: Armando Azzini di Rezzato (Brescia) con la poesia “Dezèmber”

2° premio: Diego Arrigoni di Brescia con la poesia “Prìma che la sa tàche al cör”

3° premio: Marco Gatti di Brescia con la poesia “El vul de la pojana”

Segnalazione di merito a: Giuliana Bernasconi di Brescia con la poesia “Söl fòi bianch del domà”

Segnalazione di merito a: Graziella Abiatico di Flero (Brescia) con la poesia “La vita l’è stràbela”

Segnalazione di merito a: Graziano Provaglio di Bassano Bresciano (Brescia) con la poesia “Al ciodèl”

Menzione d’onore a: Samuele Del Pero di Pralboino (Brescia) con la poesia “I öcc del mé ca”

Menzione d’onore a: Franco Visconti di Brescia.