Breno, indetta la XIV edizione del premio letterario San Valentino

martedì, 9 gennaio 2024

Breno (Brescia) – Il Comune di Breno, indice la XIV edizione del “Premio letterario San Valentino”. Principale obiettivo del premio è la selezione di racconti inediti che saranno premiati durante le manifestazioni per la tradizionale festa patronale del paese, molto sentita a livello locale e nell’intera Valle Camonica. La scadenza per presentare gli elaborati è fissata alla mezzanotte del 29 gennaio 2024.

Requisiti per la partecipazione: la partecipazione è aperta a tutti, può avvenire sia singolarmente sia in gruppo. Per i gruppi è obbligatorio indicare un capogruppo; le opere da inviare devono essere inedite, pena l’esclusione dal concorso; è possibile partecipare alla selezione esclusivamente con un’opera; il concorso è aperto anche ai non residenti in Italia, purché le opere siano scritte in lingua italiana, pena l’esclusione.

Il tema individuato per l’edizione 2024 è: “Natura e ambiente, un amore per la vita”