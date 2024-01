Breno, Enzo Bona presenta il nuovo libro sui vegetali spontanei

mercoledì, 10 gennaio 2024

Breno (Brescia) – “I nomi dialettali dei vegetali spontanei di interesse alimentare”: il nuovo contributo di Enzo Bona per l’atlante della biodiversità. L’assessorato all’Ambiente della Comunità Montana di Valle Camonica – in qualità di ente gestore della Riserva della Biosfera “Valle Camonica-Alto Sebino” – organizza per sabato 13 gennaio alle 15, presso il Palazzo della Cultura di Breno, la presentazione del nuovo libro del botanico Enzo Bona dal titolo “I nomi dialettali dei vegetali spontanei di interesse alimentare”.

Si tratta del terzo contributo per un Atlante della biodiversità del bacino superiore del fiume Oglio che analizza i nomi dialettali di 104 specie

vegetali di interesse alimentare presenti nell’area.

Nella fase di elaborazione Enzo Bona (nella foto in basso) si è confrontato con 118 persone, tra collaboratori e referenti, in 49 Comuni con le loro frazioni, ha consultato 56 opere e raccolto ben 2700 nomi dialettali per riferirsi alle specie in esame.

Il volume, edito da Comunità Montana di Valle Camonica, consta di 164 pagine con un corredo di 228 immagini ed è stampato su carta certificata FSC (identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici).

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

Sabato 13 gennaio alle 15 al Palazzo della Cultura, via Garibaldi a Breno sarà possibile seguire la presentazione anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Parco Adamello