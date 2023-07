Boom di presenze al Pergine Festival 2023

martedì, 18 luglio 2023

Pergine (Trento) – Boom di presenze al Pergine festival. Con un’inusuale sfilata della Banda di Pergine capitanata da Marta e Diego Dalla Via, autori e registi del progetto “La Banda quando Piove” che hanno saputo coinvolgere e divertire il pubblico rendendolo protagonista del festoso corteo e, con il partecipatissimo concerto di Neri Marcorè e i musi-ciclisti al Castel Pergine, si è chiuso il sipario sull’edizione 2023 di Pergine Festival. 18

Ottimi i dati raccolti sulla partecipazione del pubblico per questa prima edizione del festival diretta da Valeria Raimondi ed Enrico Castellani della Compagnia Babilonia Teatri: oltre 10.000 le presenze complessive, più di 3.200 i biglietti venduti per i 40 eventi in programma, numerosi sold out.

Dal 1° al 15 luglio la rassegna ha portato a Pergine Valsugana i fuoriclasse del teatro e della musica come Emma Dante, Armando Punzo, Licia Lanera, Ugo Pagliai, Tony Clifton Circus, Marta Cuscunà, Vasco Brondi, Circo El Grito, Paolo Rossi, assieme ad artisti/e emergenti come Baladam B-side, Businaro-Fortin, Frigoproduzioni, Rossi-Fiore, Fieno-Di Chio, Alberici, Nardinocchi-Matcovich e molti, molti altri. Cinque le prime nazionali, quattro i progetti speciali dedicati alla cittadinanza curati rispettivamente da Compagnia Teatro dei Venti; una serie di appuntamenti con band e musiciste/i intitolata “Abbassa!” e una rassegna di spettacoli per il pubblico più giovane.

Il cartellone di Pergine Festival ha abitato e ridisegnato Pergine e i suoi luoghi: dal Teatro Comunale all’Ex Rimessa Carrozze, dal Castello di Pergine a Palazzo Hippoliti, passando per la piazza centrale, piazza Fruet, alla biblioteca comunale, Cà Stalla, la Sala Maier e lo splendido museo a cielo aperto di Arte Sella. Il festival è sostenuto da Provincia Autonoma di Trento, Regione Trentino-Alto Adige, Ministero della Cultura e dal Comune di Pergine. Main sponsor del progetto sono Cassa Rurale Alta Valsugana, Itas Mutua – Agenzia di Pergine, Dolomiti Energia Spa.

Babilonia Teatri, compagnia vincitrice del Leone d’Argento alla Biennale Teatro di Venezia, ha creato un cartellone multiforme, pensato per coinvolgere e dialogare con ogni tipo di pubblico, fino alle giovanissime generazioni. “Pergine Festival 2023 per noi è stata un’esperienza esaltante”. – commentano con soddisfazione Raimondi e Castellani – “Siamo molto felici di questo primo anno di direzione artistica di festival. Per 15 giorni abbiamo respirato l’affetto delle artiste e degli artisti e della comunità”.

Collettiva, intergenerazionale e partecipativa, la 48° edizione del festival che si è appena conclusa ha saputo mettere in dialogo diverse generazioni di artiste e artisti e di pubblico, creando nuove sinergie tra realtà locali e internazionali. Nel corso di due settimane, le personalità carismatiche del teatro hanno dialogato con le nuove generazioni di artiste/i, in un calendario che ha mixato nuovi linguaggi, dal circo contemporaneo alla musica, dalla danza e al teatro partecipato.

“Abbiamo intrecciato fili, abbiamo visto pubblici, linguaggi e generazioni incontrarsi – hanno aggiunto Babilonia Teatri – è stato emozionante e generativo vedere il nostro progetto prendere vita. Il clima che abbiamo respirato in teatro, in piazza, per le strade di Pergine è stato sereno, disteso, familiare. Il nostro intento era di dare la possibilità al pubblico di incontrare spettacoli importanti, di interrogarsi su temi che ci riguardano profondamente, sia come singoli sia come comunità”.