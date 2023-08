Bolzano, abilitazione insegnanti in lingua italiana e corsi

mercoledì, 2 agosto 2023

Bolzano – Un passo epocale per la formazione e l’abilitazione degli insegnanti di lingua italiana in provincia di Bolzano: è quanto approvato dalla Camera dei Deputati, su espressione favorevole del governo, dell’Ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Costituzionali Alessandro Urzì.

Il documento impegna il governo a valutare l’opportunità di procedere con una norma di attuazione allo statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige per dare finalmente applicazione all’articolo 12 bis del decreto 89 del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, che prevede l’abilitazione degli insegnanti attraverso percorsi condivisi con la libera Università di Bolzano. Sino ad oggi non sono stati attivati questi percorsi per i docenti di lingua italiana, ma solo per quelli di lingua tedesca e delle scuole ladine.

Ora si profila l’inversione di marcia tesa a due obiettivi, chiaramente indicati da Urzì: innanzitutto l’assorbimento del precariato storico a livello locale seguito a ruota dalla predisposizione dei percorsi abilitanti tesi al soddisfacimento dell’esclusivo fabbisogno – sempre a livello locale – di personale docente, sfruttando le opportunità derivanti dall’ordinamento autonomo.

Uno degli ostacoli che sino ad oggi ha impedito l’attivazione di questi percorsi abilitanti per docenti di lingua italiana è legato alla possibile adesione di eventuali corsi da parte del personale docente non interessato alla permanenza in Alto Adige, ma solo all’inserimento nel sistema scolastico nazionale. Per questa ragione si invita il governo a valutare forme e modi dell’applicazione del famoso articolo 12 bis proprio legandolo, attraverso criteri che dovranno essere individuati, al fabbisogno di personale insegnante locale.

Si accenna espressamente ad una norma di attuazione la cui proposta potrà spettare allo stesso governo, ma anche alla giunta provinciale già nel corso di questa legislatura o altrimenti nella prossima.