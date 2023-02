Bienno, torna la Via Lucis in onore di Santa Geltrude Comensoli

giovedì, 16 febbraio 2023

Bienno (Brescia) – Torna la Via Lucis, il percorso artistico e religioso in onore della Santa Geltrude, la biennese Caterina Comensoli, giunta alla sua XII edizione. L’evento viene proposto sabato 18 febbraio a Bienno (Brescia), dopo lo stop di due anni per la pandemia e in questa edizione sono previste cinque tappe.

Il ritrovo è alle 20 in località Parada di Bienno (Brescia) dove ci sarà l’esibizione dei cori Armonie, Lé orége dè hói e del Borgo, quindi proseguirà nel centro storico passando e raggiungerà il sagrato, dove suor Milka, sacramentina di origini africane ora all’Eremo di Bienno, intonerà una preghiera in swahili. La chiusura nella chiesa parrocchiale con un momento di Adorazione.

Il programma è stato illustrato dagli organizzatori che hanno sottolineato: è un percorso devozionale in onore di Santa Geltrude. Sono previsti appuntamenti per le scuole: oggi, 16 febbraio, alle 10:30 e domani alle 12 al teatro San Giovanni Bosco di Bienno per gli studenti della Primaria e Secondaria di primo grado di Bienno sarà proiettato il docufilm sulla vita della Santa “Caterina, Santa Geltrude”, con regia di Marco Inselvini e direzione artistica di Bibi Bertelli del Centro Culturale Teatro Camuno.