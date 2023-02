Bergamo-Brescia capitale della cultura: presenze record alla festa delle luci

venerdì, 17 febbraio 2023

Brescia – Presenze e grandi numeri per la festa delle luci promossa da A2A a Brescia. “Light is life” è il titolo dell’evento in programma fino al 26 febbraio prima a Brescia, poi a Bergamo. Festa delle Luci: la manifestazione è stata pensata per valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Brescia e di Bergamo e celebrare il valore dell’energia e della luce, illuminando il percorso per costruire un futuro sostenibile e solidale. Per questo la festa nasce con una doppia consapevolezza: ambientale e sociale.

L’evento culturale vede tra i protagonisti Angelo Bonello, artista che ha realizzato opere, progetti, spettacoli in tutto il mondo; Chila Kumari Burman, artista a cui piace combinare le sue radici indiane con elementi di cultura popolare; Ivan Navarro, artista che nelle sue opere usa la luce come materia prima, trasformando gli oggetti in sculture elettriche e animando lo spazio con l’interazione visiva; Marco Lodola, artista influenzato dalle icone classiche, usa materiali plastici, colori pop e forme geometriche; Olivier Ratsi, artista che crea le sue opere con installazioni immersivi utilizzando proiezioni luminaste e video mapping; Federica Marangoni, artista che lavora sperimentando differenti materiali e media tecnologici.

A Brescia fino a domenica 19 febbraio sono previsti tre luoghi di ritrovo: in primis il Castello, dove ci sono 15 installazioni luminose, poi al Capitolium, infine piazza della Loggia. Il primo luogo del percorso è Piazza Loggia dove tutti i giorni fino al 19 si tiene l’accensione dalle 20 all’una e si trova un suggestivo 3D mapping che anima Palazzo Loggia. Passando al Capitolium – in via dei Musei – è collocata la prima opera di luce: una scultura ispirata alla celebre Vittoria Alata, rivisitata in chiave contemporanea. Infine il Castello: all’interno si snoda un percorso suddiviso in 15 installazioni luminose. Oltre a questo percorso è possibile osservare la vista in nottata sul centro storico di Brescia, in particolare sul Duomo. “Entriamo in un mondo fantastico, dove la luce e i colori sono i protagonisti indiscussi della notte”, è il messaggio.

Invece da oggi al 26 febbraio si svolge la stessa festa a Bergamo: protagonista è Città alta attraverso un percorso che parte da Piazza Cittadella e termina a Palazzo Moroni, passando dai principali luoghi suggestivi e culturali, il giro prevede di passare da 13 istallazioni luminaste, dove “Le tecnologie digitali interagiscono con il mondo fisico e trasformano le nostre percezioni”.

Saranno presenti con le loro opere d’arte anche altri artisti: Amigo & Amigo, Barzan & Lorenzi, Chiara Arrigoni e Martina Nodari, Kitonob Creative Studio, Daniele Divino, Luke Jerram, Gali May Lucas, Masamichi Shimada, Daniele Spanò & Luca Brinchi, Unità C1, Vendel & De Wolf, Viktor Vicsek.

di Chiara Panzeri

© Riproduzione riservata