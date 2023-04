Attorno al monumento di Tovini unisce Cividate Camuno e Breno

domenica, 30 aprile 2023

Cividate Camuno (Brescia) – Una giornata speciale quella di ieri per Cividate Camuno e Breno: sono state aperte le iniziative per ricordare Giuseppe Tovini, una figura di primo piano della Valle Camonica. Nacque a Cividate Camuno nel 1841 e morì a Brescia nel 1897, fu pioniere in diversi settori: sociale, scuola, avvocatura, giornalismo e banche.

Fra le opere più importanti e ricche di conseguenze nella storia italiana vi sono, nel settore economico-finanziario, la fondazione della Banca di Valle Camonica, nel 1872, della Banca San Paolo di Brescia, nel 1888, e del Banco Ambrosiano, nel 1896. Le finalità delle banca – secondo Giuseppe Tovini, ben ricostruite nella mostra itinerante – dovevano essere apostoliche a sostegno delle opere del movimento cattolico e della scuola in particolare, contro chi la voleva banca d’affari caratterizzata anzitutto dal momento economico.

“Attorno al monumento di Giuseppe Tovini” è la mostra itinerante inaugurata ieri a Cividate Camuno, che coinvolge il Camus di Breno in programma fino al 29 ottobre. Tre le sedi espositive: casa Tovini, in via Palazzo a Cividate Camuno, il monumento di piazza Fiamme Verdi a Cividate Camuno e il Museo camuno di via Garibaldi a Breno.

In piazza Fiamme Verdi a Cividate, di fronte al monumento di Giuseppe Tovini si è tenuta l’inaugurazione del progetto “Attorno al monumento di Giuseppe Tovini”, che prevede la triplice esposizione con un focus su cattolicesimo e società italiana tra XIX e XXI secolo.

All’evento erano presenti parteciperanno i sindaci di Cividate, Cirillo Ballardini, e di Breno, Alessandro Panteghini, Massimo Maugeri, assessore alla Cultura Comunità montana di Valle Camonica; Marco F. Nava, direttore regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo; Giovanni Gregorini, Università Cattolica di Milano; Federico Troletti, direttore Museo Camuno di Breno; Eugenio Tovini, famiglia e Casa Tovini. Alla cerimonia è intervenuto Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo, che ha ricordato la figura di Tovini e del nonno che aveva inaugurato il monumento.

La mostra ruota intorno al busto di Tovini, partendo dalla piazza centrale di Cividate Camuno, paese di origine del Tovini, realizzato da Emilio Magoni e arricchito con pannelli espositivi che ne raccontano la storia, anche con riproduzioni fotografiche e rimandi a casa Tovini a Cividate e al Museo camuno di Breno. Il Museo brenese ospita la sessione della mostra sul busto di Tovini, opera che in passato era situata nella sede dell’ex Banca di Valle Camonica a Breno.