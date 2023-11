Artogne, inaugurazione dell’opera “Il Milite” di Camilla Gagliardi

venerdì, 17 novembre 2023

Artogne (Brescia) – Viene inaugurata domani – sabato 18 novembre, alle 10:30 – ad Artogne (Brescia) l’opera monumentale “Il Milite” di Camilla Gagliardi, artista originaria di Darfo Boario Terme. Il Milite figlio e fratello di tutti coloro che morirono per difendere la patria.

Il programma delle cerimonia prevede la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza Lorenzetti, quindi il corteo, percorrendo via IV novembre e via Caduti della Resistenza, alzabandiera, svelamento dell’opera “Il Milite”, con la presentazione da parte dell’artista Camilla Gagliardi, discorsi istituzionali, partendo dal sindaco Barbara Bonicelli e la deposizione di un mazzo di fiori al monumento. Il messaggio di Camilla Gagliardi: “L’arte ha l’immenso potere di rendere immortale la storia. La storia a sua volta dona vita all’arte”.

Red. Cul.