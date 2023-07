Aria di Cinema a Tirano: torna l’appuntamento estivo all’aperto

mercoledì, 5 luglio 2023

Tirano (Sondrio) – Al via la quarta edizione di “Aria di cinema“, la rassegna cinematografica estiva, realizzata dall’ Assessorato alla Cultura e allo Sviluppo Turistico del Comune di Tirano in collaborazione con il Cinema Mignon, punto di riferimento della scena cinematografica nel tiranese.

Come nelle edizioni passate, la rassegna propone pellicole diversificate di registi di diverse nazionalità per offrire ai cittadini ed ai turisti di assaporare la magia della settima arte all’aria aperta, con pellicole che permettono allo spettatore un’esperienza unica e ricca di emozioni.

Le proiezioni, in Piazza Unità d’Italia, sono in programma il sabato e il mercoledì (eccetto l’ultima proiezione della rassegna prevista la domenica), sono gratuite e senza obbligo di prenotazione e inizieranno alle ore 21.15, anche in caso di maltempo.

La prima proiezione sarà sabato 8 luglio e per altre dieci serate, Piazza Unità d’Italia diventerà un cinema a cielo aperto per chiunque abbia voglia di passare una serata all’insegna dello stupore e della meraviglia che la settima arte ci regala da più di un secolo.

Tante novità nei titoli, ma anche un evento speciale realizzato in collaborazione con il Festival musicale LeAltreNote che propone la proiezione di un film muto con l’accompagnamento musicale dal vivo.

Le pellicole in programmazione cercano di soddisfare il gusto di tanti, dalle famiglie agli appassionati di cinema con vere e proprie chicche da gustare.

IL CARTELLONE

Sabato 8 luglio ore 21.15

“Aria di cinema” si apre con la commedia fantasy-grottesca UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA diretta da Volfango De Biasi con protagonista una famiglia simile alla Famiglia Addams. Un film che quest’anno ha avuto un enorme successo grazie alla serie diretta e prodotta da Tim Burton, andata in onda su Netflix. Sinossi: una giovane coppia di studenti fuori sede, Adalberto e Luna si innamora e quando Luna scopre di essere incinta, lui decide di presentarle la sua strana famiglia. Si rivelano dei parenti mostruosi nel vero senso della parola, fra cui la madre strega, il padre vampiro, la nonna un fantasma e lo zio uno zombie.

Mercoledì 12 luglio ore 21.15

MARILYN HA GLI OCCHI NERI è la commedia protagonista della serata, diretta da Simone Godano nel 2021 con Stefano Accorsi e Miriam Leone, racconta la storia di Clara e Diego, che, sotto la guida dello psichiatra di un centro diurno di riabilitazione per persone disturbate che frequentano, decidono di trasformare il centro di cura in un ristorante, coinvolgendo tutti gli altri loro compagni.

Sabato 15 luglio ore 21.15

Proiezione per le famiglie con AILO UN’AVVENTURA TRA I GHIACCI un film di genere avventura del 2018, diretto da Guillaume Maidatchevsky, con Fabio Volo. La pellicola racconta la storia di Ailo, un cucciolo di renna che vive in Lapponia e giorno dopo giorno impara a sopravvivere allo stato brado. Il cucciolo è fragile e vulnerabile ma affronta tutte le sfide della natura durante il suo primo anno di vita.

Mercoledì 19 luglio ore 21.15

Il film sarà IL CAPO PERFETTO, diretto da Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem e racconta la storia di Blanco, padrone di una ditta di bilance, cerca di tenere insieme i pezzi della sua vita privata e lavorativa: interviene personalmente per risolvere i problemi del capo della produzione; mantiene buoni rapporti con la moglie nonostante la tradisca con la nuova stagista; con il capo del personale e la guardia giurata dello stabilimento gestisce la protesta di un ex dipendente licenziato appostatosi ai cancelli; con tagli, cambi di mansioni e decisioni insindacabili fa affari con piglio gentile ma deciso. Blanco è il capo perfetto: un padre buono che vede i propri dipendenti come dei figli ed è disposto a tutto pur di salvare l’azienda

Sabato 22 luglio ore 21.15

Pellicola della serata sarà C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE, film italiano del 2022 diretto da Massimiliano Bruno, terzo capitolo della saga iniziata nel 2019 con Non ci resta che il crimine e Ritorno al crimine del 2021, con Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Carlo Buccirosso, Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, il film racconta la storia di Moreno e Giuseppe sono alle prese con il furto più importante della loro carriera da criminali: essi hanno intenzione di rubare la Gioconda per riportarla in Italia con l’aiuto del loro professore di storia. Non è un’avventura come tutte le altre: le difficoltà sono molte e inoltre il furto deve essere compiuto indietro nel tempo, nel bel mezzo del Secondo Conflitto Mondiale.

Mercoledì 26 luglio ore 21.15

IO…E L’AMORE (SPITE MARRIAGE) è il titolo in programmazione. Film del 1929 diretto da Edward Sedwick, ultima pellicola muta dell’autore. La pellicola racconta di Elmer che è innamorato, ma non ricambiato di una ragazza, Trilby (Sebastian), un’attrice teatrale. Elmer ha visto un suo spettacolo tantissime volte solo per guardarla. La ragazza, per far dispetto a un collega, sposa Elmer. Ma la sua infelicità, malgrado Elmer la tratti benissimo, la spinge a scappare col collega a causa del quale aveva sposato Elmer. Questo ritrova Trilby e il collega su una nave di contrabbandieri dove sono stati fatti prigionieri. Elmer stesso viene catturato e obbligato a lavorare lì. Dopo tante peripezie e una lotta con uno dei criminali della nave, Elmer salva la ragazza che torna a vivere con lui, perché si è accorta quanto valga più del rivale.

Sabato 29 luglio ore 21.15

La serata sarà dedicata a IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI, film d’animazione del 2021 diretto da Samuel Tourneux che racconta la storia della giovane scimmia Passepartout, che, chiusa nella sua cameretta, sogna il giorno in cui potrà avventurarsi, zaino in spalla, sulle orme del suo idolo, l’esploratore Juan Frog De Leon, detentore del record del giro del mondo nel più breve tempo possibile: novanta giorni. Nel mentre, però, vive in una terra popolata di gamberetti, dove l’avventura non ha spazio alcuno, almeno fino al giorno in cui arriva, in infradito su una tavola da surf, il ranocchio Phileas Frog. Simpatico e sbruffone, inseguito dal gerbillo femmina Fix, che lo accusa di aver rubato dieci milioni di vongoloni, Frog non trova di meglio per cavarsi d’impaccio che promettere di battere lo storico record circumnavigando il globo in soli ottanta giorni. È l’occasione che Passepartout aspettava da sempre, e per la quale vale persino la pena di scappare di casa.

Mercoledì 2 agosto ore 21.15

Verrà proiettato il film LE PROPRIETA’ DEI METALLI diretto da Antonio Bigini, del 2023 che racconta una storia ambientata negli anni 70 in cui un ragazzino, Pietro, vive con il padre vedovo in un paesino sugli Appennini. Il genitore è oppresso dai debiti e vive male la scomparsa della moglie. Pietro sembra avere un dono: è in grado di piegare i metalli con la forza della mente e delle mani. Diventa quindi oggetto di studio per un docente italoamericano e un possibile vincitore di un’ingente somma di denaro che risolverebbe i problemi paterni.

Sabato 5 agosto ore 21.15

IL PATAFFIO è la pellicola che, diretta da Franco Laghi e uscita nel 2022, racconta la storia della carovana del Marconte Berlocchio, fresco di nozze con la donna Bernarda attraverso la cui famiglia ha avuto il suo titolo, che si presenta al nuovo feudo di cui sarà signore, trovandolo però in rovina. Né autorità né rappresentanti regi ad attenderlo: solo una banda di paesani affamati che usano il castello per pascolare gli animali e tirano a campare come possono. Assieme al fido consigliere Belcapo, al frate cappuccio e a un manipolo di soldati ben poco convinti, Berlocchio cercherà di trasformarsi nel nobile che non è mai stato.

Pellicola che strizza l’occhio alla celeberrima Armata Brancaleone di Monicelli. Nel cast Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Alessandro Gassman, Valerio Mastrandrea e Viviana Cangiano.

Mercoledì 9 agosto ore 21.15

Sarà proiettato VOLAMI VIA film drammatico del 2021, diretto da Christophe Barratier che racconta la storia del trentenne figlio di papà Thomas che vive nella villa del padre medico ospedaliero, spreca i suoi soldi e pensa di essere un playboy, il quindicenne Marcus convive dalla nascita con una malformazione cardiaca e nessuno sa se vivrà fino ai 16 anni. Dopo l’ennesimo guaio combinato dal figlio, il padre lo obbliga a prendersi cura di Marcus. Il mondo del ragazzo è fatto di cliniche e sale operatorie, il mondo di Thomas è tutto belle ragazze, club e feste. Dapprima decisamente riluttante Thomas, finisce poi per semplificare il suo compito con l’aiutare David a vivere, prima che sia troppo tardi, esperienze semplici e fondamentali, come ha da tempo desiderato fare.

Domenica 13 agosto ore 21.15

Andrà in scena MISTER LINK, film di animazione in stop motion diretto d Chris Butler del 2020 che racconta di Sir Lionel Frost, un elegante avventuriero e un abile ed esperto cacciatore di mostri e creature mitologiche. Con suo enorme cruccio, l’alta società inglese non gli riconosce tali doti, così, quando riceve una lettera che promette di portarlo dritto allo Sasquatch, Frost sfida il club degli avventurieri e il suo rivale, Lord Piggot-Dunceby: se tornerà vincitore dovranno ammetterlo tra i membri. Ma a scrivere la lettera è stata proprio la leggendaria creatura, “l’anello mancante” tra la scimmia e l’uomo, la quale, stanca di essere sola, chiede a Frost di aiutarla a trovare i suoi simili. L’aitante Lionel dovrà dunque rivedere i suoi obiettivi, mettere da parte la vanità e quel pizzico di razzismo rimastogli incrostato addosso, e imparare a rispettare l’ipersensibilità del signor Link, adorabile e pelosone cugino degli yeti di montagna, perfettamente a suo agio nell’esprimersi in lingua inglese (meno avvezzo a comprendere i modi di dire, ma sarebbe pretendere troppo) e terribilmente, comicamente maldestro.